Cathy Hummels frisch verliebt? Foto heizt Gerüchteküche an

Ist Cathy Hummels (35) etwa nicht mehr single? © Henning Kaiser/dpa

Seit Dezember 2022 ist die Influencerin offiziell von Mats Hummels (35) geschieden. Während sich der Profi-Fußballer in jüngster Vergangenheit mit seiner neuen Flamme zeigte, ist es um Cathy in Sachen Männergeschichten bisher still geblieben.

Doch nun heizt die 35-Jährige mit einem Instagram-Post die Gerüchteküche an!

Dort zeigt sich Händchen haltend mit einer anderen Person, von der jedoch nur der tätowierte Unterarm und ein grünes Oversized-Hemd zu sehen ist.

"Einfach mal genießen", schreibt Cathy dazu und verpasst dem Beitrag noch ein Herz-Emoji.

Einige User sind sich sicher: Die Moderatorin hat ein neues Herzblatt gefunden. "Endlich Ken gefunden" und "Wenn es das ist, wonach es aussieht, würde ich mich sehr für dich/euch freuen", spekulieren sie in den Kommentaren, wo auch zahlreiche Follower die 35-Jährige beglückwünschen.