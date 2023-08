Cathy Hummels hat offenes Ohr für Follower: "Natürlich bin ich keine Ärztin"

München - Cathy Hummels (35) lässt die mehr als 703.000 Menschen, die ihr derzeit auf Instagram folgen, und natürlich alle anderen Interessierten an ihrem Leben teilhaben. Die Bayerin hat dabei auch ein offenes Ohr für ihre Fans.

Cathy Hummels (35) hat auf Nachfragen ihrer Fans reagiert. © Marcus Brandt/dpa

So werde sie von zahlreichen Menschen aus ihrer Followerschaft derzeit darauf angesprochen, ob Asthma "einfach so" weggehen könne, leitet die Influencerin und Moderatorin in einer Story ein.

"Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass es nicht einfach so verschwindet. Ich musste jahrelang Kortison und andere Inhaliergeräte verwenden", erklärt Hummels. Darüber hinaus habe sich ihr Körper über die Jahre natürlich auch verändert.

Inzwischen klagt die 35-Jährige demnach lediglich noch über eine "ganz schwache Pollenallergie".

Neben den medizinischen Maßnahmen schreibt Hummels ebenso der entsprechenden Umstellung ihrer Ernährung ab dem 16. Lebensjahr, welche sie selbst als "radikal" bezeichnet, einen Anteil an der sehr positiven Entwicklung zu. "Seitdem ist es immer besser geworden."

Die Bayerin schränkt allerdings deutlich ein: "Natürlich bin ich keine Ärztin und spreche nur aus meiner Erfahrung."