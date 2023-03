Cathy Hummels lässt richtig tief blicken und spricht zeitgleich ernstes Thema an

Cathy Hummels (35) hat sich auf Instagram eine beachtliche Followerschaft aufgebaut. Derzeit folgen ihr mehr als 701.000 Menschen. © Christoph Soeder/dpa

"Ich stehe und lebe Frauenpower", erklärte die Influencerin und Moderatorin, die zuletzt für die vierte Staffel der RTLZWEI-Sendung "Kampf der Realitystars" in Thailand vor der Kamera stand.

Das jedoch stets "mit dem Prinzip, dass ich auch das männliche Geschlecht schätze", so Hummels, der derzeit mehr als 701.000 Menschen folgen.

Sie führte in ihrem Posting auf der Social-Media-Plattform, das sie mit weit geöffneter Trainingsjacke und ohne etwas unter dieser auf dem Balkon eines Hotels zeigt, aus: "Ihr wisst schon, was ich meine."

Nach der kaum falsch zu verstehenden Anspielung wählte die 35-Jährige anlässlich des Weltfrauentags nachfolgend aber wieder deutlich ernstere Worte.



In der Gesellschaft fehle es nicht nur an "geschlechterspezifischer Gleichberechtigung", sondern es herrsche laut der gebürtigen Dachauerin darüber hinaus "an vielen Stellen" ein "Verbesserungsbedarf in Bezug auf Chancengleichheit".