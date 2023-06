Cathy Hummels lässt tief blicken: So sexy kann Gartenarbeit sein

Cathy Hummels (35) lässt ihre Followerschaft auf Instagram an ihrem Leben teilhaben - dieses Mal an der Arbeit im heimischen Garten. © Christoph Soeder/dpa

"Home Gardening by Cathy Hummels", schreibt die gebürtige Dachauerin, die nach der Scheidung von Ex-Ehemann Mats Hummels (34) erst vor kurzem in ein neues Haus gezogen war, zum Beitrag, der sie in einem weißen Bikini fleißig in ihrem Garten zeigt.

Und weiter: "Ich baue meine eigenen Kräuter und Gemüsesträuche an". Sie sei "unendlich stolz" auf ihre Tomaten. Zucchini habe sie demnach ebenso.

Ihre Pflanzen bekommen laut Hummels, die im raffiniert geschnittenen Bikini viel Haut zeigt, "viel Liebe und Geborgenheit". Denn: "Irgendwen muss ich ja küssen" - und das natürlich "Cathy Style".

Apropos "Style": Abgerundet wird das Arbeitsoutfit der erfolgreichen Influencerin und TV-Moderatorin, die sich auch für den Playboy ausgezogen hat, von hellgrünen Handschuhen, einer weißen Gießkanne sowie einer Umhängetasche mit Blümchenmuster.