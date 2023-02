Wer ist das denn? Cathy Hummels mit richtig wilder Typveränderung!

Cathy Hummels (35) hat sich ihrer Followerschaft auf Instagram mit einem völlig neuen Look präsentiert. © Montage: Screenshots/Instagram Cathy Hummels

"Ihr wisst ja, dass ich gerne die rosa Brille trage, um hin und wieder in meine eigene Welt abzutauchen", lauten die einleitenden Worte der Influencerin und Moderatorin, die mit zwei Beiträgen auf der Social-Media-Plattform für Interesse und Verwirrung sorgt.

Zu sehen ist Hummels in ihrem ersten Post dabei zunächst mit besagter rosa Brille sowie mit Alufolie in den Haaren. Zumindest diese lässt sich einfach erklären: Die 35-Jährige und ihr Sohnemann Ludwig (5) hatten einen Besuch von einem Haarstylisten.

Kurz darauf folgt im Clip jedoch die Verwandlung: Die gebürtige Dachauerin hat nun rosa Haare und dazu auch noch ein Nasenpiercing! Dieses stechen zu lassen, sei laut Hummels "voll ok" gewesen. Sie schiebt nach, dass der Schmerz letztlich vergehe. Mit ihrem zweiten Beitrag legt sie nochmals nach.

Hummels' Outfit ist unverändert, jedoch zeigt sie sich nun in aufreizender Pose. Die Influencerin zieht auf drei Bildern mit ihren Daumen ihre Jeans nach unten und erlaubt so den Blick auf das, was sie darunter trägt. Dazu gestellt sich ein Close-up-Foto.



Sie schreibt: "Mein Leben ist einfach rosa in aller Hinsicht … Ich liebe Rollenspiele. Nennt mich heute bitte: Kitty Cat."