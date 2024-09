Cathy Hummels mit trauriger Botschaft: Wird ihr jetzt alles zu viel?

Hamburg/München - Bei der Moderatorin Cathy Hummels ist aktuell ganz schön viel los! Am Donnerstag erschien die 36-Jährige deshalb auch mit einer überraschenden Botschaft auf dem roten Teppich.

Die Moderatorin Cathy Hummels (36) erschien am Donnerstag mit einer Botschaft auf dem roten Teppich des Deutschen Radiopreis. © TAG24/Franziska Rentzsch

Die Fotografen und Fotografinnen beim Deutschen Radiopreis in der Neuen Flora in Hamburg mussten am Donnerstag mit einer ungewohnt ernst blickenden Hummels vorliebnehmen.

Dazu präsentierte die 36-Jährige ihnen ein Schild mit den Worten: "Volle Kanne Herpes. Lachen leider nicht möglich."

Ihrer Social-Media-Community hatte die Ex von Mats Hummels (35) schon im Vorfeld von der fiesen Virusinfektion berichtet und ihnen dazu auch die ungeschminkte Wahrheit gezeigt. "Stellt euch einfach vor, ich würde lächeln. Das ist das Maximale, was ich machen kann", lauteten ihre Worte zu einem gequälten Schmunzeln.

Mit ihrem betonten Augen-Make-up und ihrem pinken Glitzerkleid versuchte sie, die fiesen Bläschen aber, so gut es ging, wegzustrahlen. "Drückt mir die Daumen, dass ich bald wieder lachen kann!", so Cathy weiter.

Doch woher kommt eigentlich der plötzliche Herpes-Schub? "Manchmal kommt einfach viel zusammen. Vielleicht liegt es am Stress, ja", erklärte Cathy auf Nachfrage von TAG24.