Cathy Hummels hat besonderes erstes Mal und lässt Follower dabei zuschauen!

Vorfreude pur! Cathy Hummels (35) hat ihre Followerschaft auf Instagram zu einem ganz besonderen Erlebnis mitgenommen. © Montage: Screenshot/Instagram Cathy Hummels

Freude pur! Sie sei jetzt bereit für ihre "allererste offizielle Reitstunde", erklärte eine glückliche, laut eigener Aussage allerdings auch "total aufgeregte" Hummels am heutigen Montagnachmittag in dem Story-Bereich der Plattform ihrer Followerschaft.

"Perfekt eingekleidet" kündigte die Bayerin an, die mehr als 696.000 Menschen, die ihr folgen, und all jene, die einfach mal reinklicken, an diesem Ereignis teilhaben zu lassen. "Ich nehme euch jetzt mit!"

Bevor die gebürtige Dachauerin dann auch wirklich loslegen konnte, kam zu der richtigen Kleidung erst noch die richtige Ausrüstung - dazu gehörten unter anderem Helm, Rückenprotektor und Handschuhe.

Während der Vorbereitungen betonte Hummels erneut, welche Wichtigkeit dieser Tag für sie habe.

"Ich kann nicht in Worte fassen, was mir das bedeutet. Es war mein allergrößter Wunsch als kleines Mädchen reiten zu lernen", untermauerte sie in ihrer Story. Dazu fügte die Münchnerin noch ein passendes Pferde-Emoji samt einem roten Herzchen an.

Aufgrund einer Allergie war Hummels genau das früher nicht möglich. Dies hat sich inzwischen allerdings geändert. In voller Montur und mit jeder Menge Freude ist die 35-Jährige im Anschluss auf dem Rücken eines Pferdes zu bestaunen.