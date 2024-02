Cathy Hummels spricht über neuesten Foto-Shitstorm: Mit voller Absicht!

Cathy Hummels legt großen Wert auf eine gesunde Ernährung - und das nicht nur bei sich, sondern auch bei ihrem Sohn Ludwig. © Henning Kaiser/dpa

"Ich finde, gesunde Ernährung ist - vor allem bei Kindern - enorm wichtig. Und wisst ihr was? Ich wollte genau diese Diskussion", stellt sie klar. Und weiter: "Ihr könnt mich so anfeinden, wie ihr wollt, und mir auch schreiben, was ihr wollt - am Ende geht es mir um die Message." Und die sei wichtig!

"Zucker macht krank", wiederholt Hummels gleich in mehreren Storys dementsprechend eindringlich.

Das Problem: Er stecke in "vielen Lebensmitteln, von denen wir niemals glauben würden, dass da überhaupt Zucker drinsteckt". Das predige sie auch ihrem Sohn Ludwig (6) immer und immer wieder.

"Ich versuche es auch wirklich fast zu einhundert Prozent bei ihm durchzusetzen." Leicht sei das nicht. Allerdings: "Wichtig ist, dass man über dieses Thema spricht und dass man aufklärt", schließt sie.

Danach geht Hummels auch auf die Wahl ihres ersten Bildes, das "zu tausend Prozent bewusst so gewählt" war, nochmals ein.

Mit diesem habe sie provozieren wollen, "um Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema zu erregen". Ihre Frage in die Runde: "Hättet ihr sonst auch so diskutiert, wenn ich mein Kochbuch in einem Ganzkörperanzug gelesen hätte oder in einem ganz normalen Jogging-Look?" Sie glaube eher nicht. "Wenn man möchte, dass über ein Thema gesprochen wird, dann muss man in irgendeiner Art und Weise polarisieren", ist sich die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels (35) sicher.