Cathy Hummels zieht um: So tut der Abschied aus ihrer Villa "der Seele gut"

München - Mit einem großen Flohmarkt verabschiedete sich Influncerin Cathy Hummels (35) von ihrer Villa in München-Bogenhausen.

Cathy Hummels (35) veranstaltetet einen Bazaar, um ihren Besitz zu verkleinern. © Felix Hörhager/dpa

"Kommt und taucht ein in die lebendigen Farben meines Summer Bazaars, der tatsächlich in meinem alten Zuhause stattfindet", erklärte Cathy Hummels bei Instagram und versprach "exklusive Einblicke" in ihr altes Heim.

Vor ihrem Umzug in ein kleineres Haus trennte sich die Influencerin von einigen Habseligkeiten, um Platz für Neues zu schaffen.

"Ich möchte meinen wunderschönen Dingen ein neues Zuhause schenken", so Cathy am Samstag. Sie verkaufte ihre Kleider, Möbel, Taschen und Geschirr.

Ihrem Sohn sei es viel leichter gefallen, sich von Spielzeug zu trennen erklärte die 35-Jährige. Wenn seine Sachen verkauft werden, dürfe der Fünfjährige den Betrag in seine Spardose packen. Ein Teil des gesamten Erlöses soll an die Organisation "Ein Herz für Kinder" gespendet werden.

Ursprünglich habe sie vorgehabt, ihre Sachen auf einer Online-Plattform zu verkaufen, sagte Cathy Hummels. "Aber ich habe ja noch diese schöne, große Villa für zwei Tage. Warum also nicht ein Happening daraus machen? Das tut der Seele gut."

Unterstützt wurde sie dabei von Familienmitgliedern wie Schwester, Cousin und Oma.