Cathy Hummels zeigt Mager-Foto und räumt offen ein: "Hoffe, dass das nie wieder mit mir passiert"

Cathy Hummels (35) liebt es, sich sportlich zu betätigen. Auf Instagram hat sie jetzt ein sehr ernstes Thema angesprochen.

Es bereite ihr "echt Freude, so einen Fortschritt am eigenen Körper zu sehen", schildert Hummels, die laut eigener Aussage derzeit hart am Aufbau ihrer Muskulatur arbeitet und dabei einiges ausprobiert, am heutigen Donnerstagvormittag in einer Story.

Natürlich habe sie auch ihre Ernährung angepasst. "Also so, dass ich immer meinen Spaß dabei habe."

Danach zeigt die gebürtige Dachauerin ein Bild von sich, das vor eineinhalb Jahren entstanden war. Zu sehen ist sie auf jenem mit großer Sonnenbrille in einem pinken Sportoutfit samt Tasche und Fahrrad.

Was auffällt: Hummels ist auf dem Schnappschuss extrem dünn, wirkt deshalb geradezu zerbrechlich.

"Ich hoffe, dass das nie wieder mit mir passiert", schreibt die 35-Jährige. "Um ehrlich zu sein, ausschließen kann ich es nicht, aber achtsamer sein. Warnsignale erkennen."

Denn wenn sie traurig sei, könne ihr Kopf "diese Gefühle wegdrücken", ihr Körper allerdings nicht. Dieser müsse dann leiden. Und die Bayerin räumt unumwunden ein, zum Zeitpunkt, als das Bild entstand, "sehr traurig" gewesen zu sein.