Cathy Hummels zeigt sich "mehr als schockiert": Das ist der Grund

München - Cathy Hummels (35) hat sich einmal mehr auf Instagram an die mehr als 699.000 Menschen, die ihr auf der Bilderplattform derzeit folgen, gewandt - und das mit nachdenklichen Worten.

Cathy Hummels (35) hat sich auf Instagram eine beachtliche Followerschaft aufgebaut - und lässt diese oftmals an ihren Gedanken teilhaben. © Peter Kneffel/dpa

"Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich über den Hass in unserer Welt mehr als schockiert bin", leitete die Influencerin und Moderatorin, die unter anderem für "Kampf der Realitystars" vor der TV-Kamera steht, am Sonntagmittag eine Story ein.

Hummels weiter: "Warum ist das so? Warum kann man andere Menschen für ihr Sein nicht einfach lassen? Woher kommt dieses Böse im Inneren?"

Durch ebenjenen Hass würden sich die Menschen irgendwann komplett selbst zerstören, stellte die Münchnerin fest. Dies sei "nur eine Frage der Zeit".

Sie selbst könne langsam keine Nachrichten mehr schauen. Während Hummels vieles einordnen und den Medienkonsum zielgerichtet steuern kann, ist das für ihren kleinen Sohn Ludwig kaum möglich.

Der gerade einmal Fünfjährige, dessen Gesicht auf den Social-Media-Accounts seiner Mutter künftig nicht mehr zu sehen sein soll, ist dementsprechend auf Verantwortungsbewusstsein und Unterstützung dieser angewiesen, was Hummels auch bewusst ist. "Meinen Sohn bewahre ich vor diesem Hass in unserer Welt, so gut es geht", machte die gebürtige Dachauerin deutlich.