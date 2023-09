Cathys Wiesn-Podcast: Bettgeflüster mit YouTube-Star: "Hätte sogar mit dir geknutscht, so voll war ich"

München - Bei Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels (35) gibt's jetzt was auf die Ohren: In dem Podcast "Energy Wiesn Wahnsinn" gibt es Anekdoten, die sich rund um das Oktoberfest aufbauen.

Influencerin Cathy Hummels (35) trifft sich im Hofbräu-Festzelt zur Podcast-Aufzeichnung mit ihrem Wiesn-Gast. © Felix Hörhager/dpa

Zu Gast war Moderator, YouTuber und Unternehmer Aaron Troschke (34), der schnell gestand, dass er eigentlich nicht viel Freude an Massen-Veranstaltungen hat.

Beim Oktoberfest allerdings sei das tatsächlich anders: "Bei den letzten Malen, als wir auf der Wiesn waren, war's geil."

Auf Hummels' Frage, wie trinkfest der Webvideo-Produzent sei, meinte er: "Ich weiß noch, dass ich beim 'Miss Germany'-Finale mal 45 Kurze hatte" und scherzt daraufhin: "Da hätte ich sogar mit dir geknutscht, so voll war ich."

Sollte das als Kompliment gedacht gewesen sein, hat es seine Wirkung verfehlt, wie Wiesn-Cathy "durchläuten" ließ: "Ich überleg' gerade, ob ich dich rausschmeißen will."

In der Episode "Bettgeflüster mit YouTube-Star Aaron Troschke" unterhalten sich die beiden über ihr Kennenlernen, frühere Karussell-Erlebnisse mit "Galileo", sinnlose Hobbys, Cathys trockenem und dadurch oft missverstandenem Humor, John Cena, toxisches Instagram- und ihrem Kotz-Verhalten.

So erzählt die Influencerin: "Ich war einmal hier im Hofbräu-Festzelt. Da hab ich so viel getrunken, da war bei mir dann das Licht aus." Da hätte sie sich übergeben müssen. "Ah, und so hast du Mats kennengelernt?" "Alles, was ich noch weiß, ist, dass ich abends um 20 Uhr wachgeworden bin, bei mir zu Hause im Bett."