Das war sicher nicht der Plan! Deshalb wühlt Cathy Hummels in Miami im Müll

Miami (USA) - Cathy Hummels weilt in Miami, um der Wintertristesse in Deutschland zu entkommen und ein wenig Sonne zu tanken. Ihre Followerschaft auf Instagram lässt die 37-Jährige unter anderem mit einem Vlog teilhaben.

Durch selbigen hat die Bayerin beim Entsorgen ihres Mülls ihren Schlüssel fallen lassen - und das, obwohl sie das Band an diesem, wie in einer Story erklärt, zur Sicherheit sogar noch um den Arm gewickelt hatte. Geholfen hat das nichts.

Mit blauen Gummihandschuhen und einem langen Greifarm wühlt Hummels sichtlich genervt und kopfschüttelnd in einem großen Müllcontainer, über dem sich der nicht minder große Abfallschacht des Gebäudes befindet.

Sämtliche Koffer am Flughafen vom Band zu holen, gestaltet sich beispielsweise für die Influencerin und ihre Begleitung nicht gerade einfach. Deutlich schlimmer erwischt es die 37-Jährige dann aber in ihrem Hotel - und das komplett selbstverschuldet.

Doch auch in den USA läuft bei ihr nicht alles rund.

"Der Vibe hier ist wirklich ein anderer", schwärmt die gebürtige Dachauerin in einem Beitrag auf der Plattform . "Abgesehen von der wunderschönen Aussicht, dem Meer und den Palmen" seien die Menschen einfach "viel entspannter und richtig gut gelaunt". Der Grund dafür sei wohl das Vitamin D.

Immerhin: Der Einsatz lohnt sich! Hummels kann ihrer Assistentin, welche die gesamte Aktion gefilmt hat, das gesuchte Objekt sichtbar erleichtert präsentieren. Noch kurz die Handschuhe loswerden, dann kann es mit angenehmeren Dingen weitergehen.

Die aufgrund der Auszeit eigentlich richtig gute Laune lässt sich Hummels von dem Missgeschick und auch der einen oder anderen Wolke am zeitweise nicht ganz so sonnigen Himmel nicht sonderlich lange verderben, wie im Rest des Videos zu sehen ist. Im Bikini am Strand oder bei einer entspannten Radtour lässt es sich auch einfach besser leben.