Kripo ruft Cathy Hummels an: Was die Polizistin zu ihr sagt, löst bei der Influencerin Panik aus

München - Cathy Hummels (36) hat ihren Angaben zufolge einen Anruf von der Kriminalpolizei erhalten. Was die Beamtin zu ihr sagte, löste bei der Influencerin Angstzustände aus.

Und dann warnte die Polizistin am Telefon die Influencerin vor!

Wie Hummels in ihrer aktuellen Instagram-Story berichtet, hat sie am Dienstag einen Anruf von der Kriminalpolizei erhalten. Zunächst habe sie mit der Beamtin über ihre Möglichkeiten gesprochen, wie man gegen den Stalker vorgehen könne. Doch laut Hummels seien die Erfolgsaussichten äußerst gering.

"Dieser Mensch verfolgt mich schon länger, aber das war 'ne Nummer zu krass", sagte sie. Gegenüber der Polizei habe der Stalker angegeben, was es mit diesem Vorfall auf sich hatte, erzählte sie weiter: "Angeblich hat er auch gesagt, dass er mich heiratet. Beziehungsweise heiraten will."

Die Influencerin berichtete über den Tür-Terror damals live in ihrer Instagram-Story. © Screenshots/Instagram/Cathy Hummels

Es sei so, dass Stalker beim ersten Mal noch relativ offen und kommunikativ seien, "wenn sie aber nochmal kommen, dann kann es meistens gefährlich werden", so Hummels. Dann wisse der Stalker nämlich, dass er hier auf Granit beißen würde.

"Und daraufhin hab' ich Paranoia geschoben", erzählt die 36-Jährige. In der Nacht nach dem Anruf habe sie deshalb von dem Stalker geträumt.

"Und es ging so weit, dass ich in der Nacht aufgestanden bin, weil ich was gehört habe. Dann hab' ich aus dem Fenster geschaut, und die Tür von der Straße zu meinem Grundstück stand tatsächlich offen", erzählt die Ex-Frau von Fußball-Profi Mats Hummels (35).

Bei einem anschließenden nächtlichen Kontrollgang konnte Cathy Hummels aber keine Person feststellen.