Cathy Hummels in Panik: Tür-Terror durch Dauer-Stalker! Das ist seine Begründung

Laut ihrer Aussage ging die Münchner Polizei wenige Stunden vor dem EM-Anpfiff am Freitag nicht ans Telefon. "Wo ist die Polizei, wenn ich sie brauche?", fragte sie verzweifelt und mit den Tränen kämpfend. "Das hatte ich noch nie, dass jemand von meiner Tür nicht wegging."

"Ich traue mich jetzt nicht mehr rauszugehen. Soll ich jetzt die Polizei rufen? Ich muss sagen, ich fühle mich unwohl", so Hummels und fragte, was sie jetzt tun sollte?

Fraglich natürlich, ob es dann sinnvoll ist, quasi live davon auf Instagram zu berichten, während der Stalker noch vor der Tür steht. Doch zu diesem Zeitpunkt wollte sie sich vielleicht einfach nur an irgendjemanden wenden können.

Sie berichtet, wie sie ihn anfangs fragte, was er denn wolle. Er hätte gemeint, er möchte zu Cathy Hummels, woraufhin sie ihm versuchte einzureden, dass die hier nicht wohnen würde.

Als sie den – zu dem Zeitpunkt noch anhaltenden – Vorfall in den Instagram-Storys mit ihren Followern teilte, stand der Mann bereits, so ihre Aussage, seit 40 Minuten läutend vor der Tür.

Sie hätte ihren Vater schließlich erreichen können, der sich auf den Weg machen würde. Doch ehe der Papa seiner Tochter zu Hilfe eilen konnte, erreichte sie offenbar die Ordnungshüter, die sich sofort zu der Moderatorin eilten.

"Dieser Mensch verfolgt mich schon länger, aber das war 'ne Nummer zu krass", berichtet sie den Followern. Gegenüber der Polizei habe der Stalker angegeben, was es mit diesem Vorfall auf sich hatte, erzählt sie weiter: "Angeblich hat er auch gesagt, dass er mich heiratet. Beziehungsweise heiraten will."

Sie habe Strafanzeige gestellt. Während des EM-Spiels war die Stimmung dann wohl deutlich entspannter. Sie zeigte in der Story ihren Vater auf der Couch liegend und scherzte in einem Text-Beitrag: "Er beschützt mich. Zumindest in der Halbzeit."