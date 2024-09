Nach "Kampf der Realitystars"-Aus: Damit erfüllt sich Cathy Hummels einen Traum

Im Anschluss an das größte Volksfest der Welt spricht die Lifestyle-Influencerin dann über Tipps rund um ihre Heimatstadt, Mode und darüber, was gerade angesagt ist und was nicht.

Cathy Hummels (36) wird in ihrer eigenen Radioshow "Cathys Cosmos" über die Wiesn, Mode, Lifestyle und München sprechen. © Felix Hörhager/dpa

Moderationserfahrung konnte Hummels bislang vor allem bei "Kampf der Realitystars" sammeln. Nach fünf Staffeln plant RTLZWEI nun allerdings eine inhaltliche Weiterentwicklung des Formats, wie es heißt.

Cathy Hummels wird dabei zukünftig nicht mehr vor der Kamera stehen. Das spiele ihr aber in die Karten, wie sie zuletzt zugab. Grund dafür sei Söhnchen Ludwig (6).

"Er ist jetzt ein Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann", so Hummels. "Mein Sohn war jedes Jahr mit in Thailand, nur einmal während Corona nicht - und diese Trennung hat mir fast das Herz gebrochen."

Um ihre eigene Radioshow zu moderieren, muss die 36-Jährige zukünftig also nicht mehr so weit reisen und kann Arbeit und Familie leichter unter einen Hut bringen. Etwas, was sicherlich auch Ludwigs Geschmack trifft, nachdem er bereits den Abschied seines Fußballervaters nach Italien (AS Rom) verkraften musste.