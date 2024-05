Pikanter Post von Cathy Hummels sorgt für Wirbel: "Bist du schwanger?"

Dieses Foto von Cathy Hummels (36) löste Spekulationen bei einigen Instagram-Usern aus. © Instagram/Cathy Hummels

Die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin postete ein Bild in einem reizvollen Kleid und schrieb dazu "Date Night". Mit wem die Ex-Frau von Fußball-Profi Mats Hummels (35) einen romantischen Abend verbrachte, ließ sie offen.

Das Foto veranlasste einige User zu Spekulationen. "Wisst ihr, was witzig ist? Ich gehe auf ein Date - mit wem auch immer - und zack bekomme ich Nachrichten: 'Ok, wow. Bist du schwanger?'", schrieb Hummels in ihrer Instagram-Story.

Auch in den Kommentaren unter dem Date-Beitrag finden sich solche Nachfragen.

"Und ich so: 'Nope, ich esse gerne'", stellte die 36-Jährige klar. Hummels hält solche Fragen generell für unangebracht, "nur weil man in einem Kleid nicht gleich die Hüftknochen raus stehen sieht".