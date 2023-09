Céline Dion kämpft gegen unheilbare Krankheit: "Gibt wenig, was wir tun können!"

Céline Dion (55) ist am Stiff-Person-Syndrom erkrankt. © Jordan Strauss/AP/dpa

Ende 2022 machte Céline Dion ihre Erkrankung öffentlich: Die "My Heart Will Go On"-Sängerin kämpft gegen das Stiff-Person-Syndrom - eine seltene Autoimmunkrankheit, die sich durch Krämpfe im Rücken und in den Beinen äußert.

Sie arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen, hatte die Künstlerin ihren Fans versprochen, als sie schweren Herzens ihre für 2023 und 2024 geplanten Konzerte absagen musste. Und genau das tue die 55-Jährige derzeit auch, bekräftigte ihre Schwester Claudette (74) nun gegenüber dem Hello-Magazin.

"Sie macht wirklich alles, um sich zu erholen. Sie ist eine starke Frau!" Dennoch wisse niemand, ob das genug sei.



"Es ist eine Krankheit, über die wir so wenig wissen", gab die 74-Jährige ehrlich zu und erklärte: "Es gibt Krämpfe, die sind nicht zu kontrollieren." Die Schmerzen ihrer Schwester seien vergleichbar mit denen eines Patienten, der nachts wegen eines Krampfes im Bein oder in der Wade aufspringe - aber in allen Muskeln.

Das wohl Schlimmste für die Familie der Sängerin: "Wir können wenig tun, um ihr zu helfen und ihre Schmerzen zu lindern", fügte Claudette hinzu.

Dass die seltene Nervenkrankheit, an der Céline leide, bislang kaum erforscht sei, mache die Situation zusätzlich schwierig. Letztendlich könne man nur die Daumen drücken, "dass die Forscher ein Heilmittel für diese schreckliche Krankheit finden".