Unangenehm: Channing Tatum sollte sich beim Zahnarzt komplett ausziehen

Channing Tatum (42) ist es gewohnt, auf der Straße erkannt zu werden - doch nicht alle Fanbegegnungen hat der Schauspieler positiv in Erinnerung.

In Anlehnung an "Magic Mike's Last Dance" gab Tatum vergangene Woche gemeinsam mit Co-Star Salma Hayek (56, "Frida", "Kindsköpfe") ein Interview gegenüber "On Demand Entertainment" (siehe unten) - und berichtete dort von einem äußerst unangenehmen Zwischenfall.

Während sich die Moderatorin des Promi-Portals nämlich sicher war, dass die beiden Stars ständig auf der Straße erkannt werden müssen, war sie neugierig, ob es auch Orte gibt, an denen es den Schauspielern unangenehm ist, Fans über den Weg zu laufen.

Hayek zögerte daraufhin nicht lang: ganz eindeutig öffentliche Toiletten.

"Sie hören Dir beim Pinkeln zu und wissen, wer Du bist und warten, bis Du fertig bist, damit sie ein Bild mit Dir machen können", erklärte sie.

Dem Tänzer fiel derweil eine ganz bestimmte Situation ein, an die er sich seither voller Grauen zurückerinnert.