Chapeau! Dieser Promi ist Hutträger des Jahres 2025

Sänger Jan Delay wurde zum Hutträger des Jahres 2025 gekürt.

Von Jana Steger

Hamburg/Köln - Hut und Sonnenbrille, lässiger Look, unverwechselbarer Stil – spätestens wenn dieser Mann die Bühne betritt, weiß jeder: Hier kommt eine echte Ikone. Die Rede ist von Sänger Jan Delay (49), der nun als "Hutträger des Jahres 2025" ausgezeichnet wurde!

Sänger Jan Delay (49) wurde zum Hutträger des Jahres 2025 gekürt.  © Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V./Sandra Irmler

Die Ehrung stammt vom Hutverband GDH (Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V.). Doch statt mit einem klassischen Hut tauchte der Künstler zur Verleihung doch tatsächlich mit einer Baseballkappe auf.

Hutverband GDH-Geschäftsführerin Kirsten Reinhardt überreichte dem Sänger am Dienstag den begehrten Goldhut – eine speziell designte Holzform, wie sie früher für die Hutproduktion genutzt wurde.

Delay als 13. Hutträger des Jahres zeigte sich sichtlich gerührt und sagte: "Super, ich freue mich unheimlich selbiger zu sein – vielen Dank!", heißt es in einer Mitteilung der GDH.

Seine zahlreichen Hüte sind ein echtes Markenzeichen des Musikers: schräg aufgesetzt, der Rand hochgeklappt, mal in knalligen, mal in gedeckten Farben – ein Stil, den man nicht kopieren kann. Seine Hutgröße? 59.

"Hutträger des Jahres" Jan Delay: Jubiläumstour wird 2026 fortgeführt

Auf der Bühne trägt der Musiker meistens einen Hut.
Auf der Bühne trägt der Musiker meistens einen Hut.  © Uwe Anspach/dpa

Mit seinem Sieg reiht sich der neue Preisträger in eine prominente Reihe ein: Im Vorjahr hatte Komiker Torsten Sträter (59) den Preis mit nach Hause genommen. Auch Größen wie Sänger Johannes Oerding (43), "Let's Dance"-Profi Massimo Sinató (44), Horst Lichter (63) oder Jan Josef Liefers (61) trugen bereits den Titel "Hutträger des Jahres".

Gewürdigt werden damit Persönlichkeiten, die Hüte und Mützen mit Leidenschaft tragen.

Die Wurzeln von Delay liegen in den 90er Jahren, genauer genommen in der HipHop-Formation "Absolute Beginner". Seitdem ist er auch als Solokünstler unterwegs und bewegt sich zwischen HipHop, Soul, Reggae und Funk.

Obwohl der Künstler schon lange im Geschäft ist, denke er noch lange nicht ans Aufhören: Die Jubiläumstour zur 25-jährigen Solokarriere mit dem Album "Forever Jan" wird 2026 fortgeführt. Dann geht es für ihn und seine Band "Disko No. 1" zur "Best of 25 + 2 Years"-Tour.

Titelfoto: Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V./Sandra Irmler

