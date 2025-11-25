Chapeau! Dieser Promi ist Hutträger des Jahres 2025

Hamburg/Köln - Hut und Sonnenbrille, lässiger Look, unverwechselbarer Stil – spätestens wenn dieser Mann die Bühne betritt, weiß jeder: Hier kommt eine echte Ikone. Die Rede ist von Sänger Jan Delay (49), der nun als "Hutträger des Jahres 2025" ausgezeichnet wurde!

Sänger Jan Delay (49) wurde zum Hutträger des Jahres 2025 gekürt. © Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V./Sandra Irmler

Die Ehrung stammt vom Hutverband GDH (Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V.). Doch statt mit einem klassischen Hut tauchte der Künstler zur Verleihung doch tatsächlich mit einer Baseballkappe auf.

Hutverband GDH-Geschäftsführerin Kirsten Reinhardt überreichte dem Sänger am Dienstag den begehrten Goldhut – eine speziell designte Holzform, wie sie früher für die Hutproduktion genutzt wurde.

Delay als 13. Hutträger des Jahres zeigte sich sichtlich gerührt und sagte: "Super, ich freue mich unheimlich selbiger zu sein – vielen Dank!", heißt es in einer Mitteilung der GDH.

Seine zahlreichen Hüte sind ein echtes Markenzeichen des Musikers: schräg aufgesetzt, der Rand hochgeklappt, mal in knalligen, mal in gedeckten Farben – ein Stil, den man nicht kopieren kann. Seine Hutgröße? 59.