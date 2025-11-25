Familienleben trotz Trennung: Jimi Blue schläft bei Ex Yeliz auf der Couch

Berlin - Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Reality-Star Yeliz Koç (32) geben in einer neuen Reality-Doku Einblicke in ihren Alltag mit der gemeinsamen Tochter Snow.

Ob es wirklich so harmonisch zwischen den beiden zugehen wird, können Zuschauer ab 2. Dezember bei Sky und Wow verfolgen. © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa,Peter Kneffel/dpa

"Das ist Yeliz' Wohnung. Also wenn ich dort bin, schlafe ich immer auf der Couch", stellt Jimi Blue Ochsenknecht (33) im Interview mit RTL klar.

Zuvor habe er im Hotel übernachtet, bis der Wunsch von Yeliz und Snow kam, dass er bei ihnen übernachtet – damit Snow ihn morgens wecken kann, scherzt Koç, "…und damit er meinen Müll rausbringen kann."

Wie Yeliz Koç (32) im gemeinsamen Interview verriet, packt Ochsenknecht kräftig im Haushalt mit an: "Es gibt kein Nein." Er räumt den Geschirrspüler ein, kümmert sich um die Wäsche, bringt den Müll raus und macht Tochter Snow fertig.

Alleine lassen würde die TV-Darstellerin die beiden aber noch nicht: "Jimi hat keine Ahnung von Kindern."



Yeliz und der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht hatten sich noch vor der Geburt ihrer heute vierjährigen Tochter getrennt.