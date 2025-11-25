Familienleben trotz Trennung: Jimi Blue schläft bei Ex Yeliz auf der Couch
Von Antonia Hofmann
Berlin - Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Reality-Star Yeliz Koç (32) geben in einer neuen Reality-Doku Einblicke in ihren Alltag mit der gemeinsamen Tochter Snow.
"Das ist Yeliz' Wohnung. Also wenn ich dort bin, schlafe ich immer auf der Couch", stellt Jimi Blue Ochsenknecht (33) im Interview mit RTL klar.
Zuvor habe er im Hotel übernachtet, bis der Wunsch von Yeliz und Snow kam, dass er bei ihnen übernachtet – damit Snow ihn morgens wecken kann, scherzt Koç, "…und damit er meinen Müll rausbringen kann."
Wie Yeliz Koç (32) im gemeinsamen Interview verriet, packt Ochsenknecht kräftig im Haushalt mit an: "Es gibt kein Nein." Er räumt den Geschirrspüler ein, kümmert sich um die Wäsche, bringt den Müll raus und macht Tochter Snow fertig.
Alleine lassen würde die TV-Darstellerin die beiden aber noch nicht: "Jimi hat keine Ahnung von Kindern."
Yeliz und der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht hatten sich noch vor der Geburt ihrer heute vierjährigen Tochter getrennt.
Jimi Blue macht Tour durch deutsche Gefängnisse
Im Sommer sorgte Jimi Blue noch mit einer unfreiwilligen Tour durch deutsche Gefängnisse für Schlagzeilen.
Wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung über 14.000 Euro wurde er am Hamburger Flughafen festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldbuße von 18.000 Euro eingestellt.
Nach dem Skandal geben das Ex-Paar laut Ankündigung in der Show "so private Einblicke in ihr Leben wie noch nie".
Die Reality-Serie "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" startet am 2. Dezember mit einer Doppelfolge auf Sky und Wow.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa,Peter Kneffel/dpa