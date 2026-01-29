Charlotte Weise beendet Kapitel: "Mir ist übel und ich esse kaum"

Altafulla (Spanien)/Hamburg - Ab Donnerstag endet für Charlotte Weise (33) und ihre Familie ein großes Kapitel. Das Haus in Spanien gehört nun jemand anderem.

Charlotte Weise (33) und ihr Partner Felix Adergold (47) verlassen Spanien und ziehen zurück nach Hamburg. © Bildmontage: Screenshot Instagram/charlotte_weise

Lange ist es nicht her, dass die Influencerin gemeinsam mit ihrem Partner Felix Adergold (47) entschied, ihre Wahlheimat in Spanien zu verlassen und zurück nach Hamburg zu kommen.

Zunächst schien allerdings alles danach auszusehen, erst im Sommer 2026 in die Hansestadt zurückzukehren.

Zuletzt ging nun aber vieles Schlag auf Schlag: In Hamburg fand die kleine Familie schneller ein Eigenheim als erwartet und auch die hochwertig und aufwendig sanierte Villa in Spanien fand sehr schnell einen Käufer.

Und so muss sich Weise schon am Donnerstag - zumindest auf dem Papier - von ihrem Zuhause mit Pool verabschieden. Offiziell zurück nach Deutschland soll es dann schon am 20. Februar gehen.

Am Donnerstag teilte sie ein Bild mit ihrem Partner in ihrer Instagram-Story und schrieb: "Mir ist seit zwei Tagen übel und ich esse kaum etwas vor Aufregung."

Das Bild entstand offenbar vor dem Notartermin.