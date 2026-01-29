Charlotte Weise beendet Kapitel: "Mir ist übel und ich esse kaum"
Altafulla (Spanien)/Hamburg - Ab Donnerstag endet für Charlotte Weise (33) und ihre Familie ein großes Kapitel. Das Haus in Spanien gehört nun jemand anderem.
Lange ist es nicht her, dass die Influencerin gemeinsam mit ihrem Partner Felix Adergold (47) entschied, ihre Wahlheimat in Spanien zu verlassen und zurück nach Hamburg zu kommen.
Zunächst schien allerdings alles danach auszusehen, erst im Sommer 2026 in die Hansestadt zurückzukehren.
Zuletzt ging nun aber vieles Schlag auf Schlag: In Hamburg fand die kleine Familie schneller ein Eigenheim als erwartet und auch die hochwertig und aufwendig sanierte Villa in Spanien fand sehr schnell einen Käufer.
Und so muss sich Weise schon am Donnerstag - zumindest auf dem Papier - von ihrem Zuhause mit Pool verabschieden. Offiziell zurück nach Deutschland soll es dann schon am 20. Februar gehen.
Am Donnerstag teilte sie ein Bild mit ihrem Partner in ihrer Instagram-Story und schrieb: "Mir ist seit zwei Tagen übel und ich esse kaum etwas vor Aufregung."
Das Bild entstand offenbar vor dem Notartermin.
Charlotte Weise kehrt nach sechs Jahren Spanien nach Deutschland zurück
Bereits am Mittwoch teilte die 33-Jährige aber ein Video, in dem sie sich nachdenklich präsentierte.
"Ich kann es noch gar nicht glauben! Ab morgen sind wir nicht mehr Eigentümer dieses schönen gelben Hauses", schrieb sie mit einem weinenden Auge. Dazu teilte sie Fotos ihres bunten Heims in ihrer Story.
Nach insgesamt sechs Jahren Spanien brechen die Weises alle Zelte ab und kehren in die deutsche Heimat zurück.
Auch Sohn Mads scheint seit Wochen noch etwas mehr als sonst durch den Wind zu sein, wie die Kochbuch-Autorin des Öfteren auf Social-Media zugab. Beispielsweise berichtete sie kurz nach der Verkündung des Umzuges davon, dass Mads plötzlich anfange Katalanisch zu sprechen. Zuvor hatte er sich in der Kita häufig dagegen gewehrt.
Der Vierjährige sei zudem extrem fixiert auf seine Mutter und lasse sich selten von seinem Vater bespaßen, geschweige denn ins Bett bringen. Über Nacht mit dem 47-Jährigen alleine zu bleiben, sei aktuell gar keine Option.
Neben Umzugschaos muss Weise also noch ein klammerndes Kind managen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot Instagram/charlotte_weise