Charlotte Weise bricht Zelte in Spanien ab: Das ist der Grund

Hamburg/Spanien - Große Veränderung im Hause Weise/Adergold: Influencerin Charlotte Weise (33) und Partner Felix Adergold (46) kehren nach mehr als sechs Jahren in Spanien mit Sohn Mads (3) nach Deutschland zurück.

Die Neuigkeiten teilten die Turteltauben am Mittwochabend mit ihren Fans auf Instagram. Sie hätten sich demnach nach langem Hin und Her dazu entschieden, wieder zurück in ihre alte Wahlheimat Hamburg zu ziehen.

"Wir haben uns hier ein Leben aufgebaut, ein tolles Haus gekauft und renoviert und haben tolle Freunde + super Kita. Aber in Hinblick auf ein zweites Kind und das Vermissen von Familie und Freunden ist es für uns Zeit, zurückzugehen", schrieb die 33-Jährige in einem Post.

Viele Komponenten hätten das Leben der Familie erschwert. "Felix' Eltern sind über 80 Jahre und meine Mama hat Flugangst. Wir sind seit 6 Jahren Weihnachten in Spanien und verpassen jede Familienfeier und können seit Jahren viele Jobs und Events nicht annehmen", zählte Charlotte auf.

Zudem biete Deutschland im Vergleich viele Vorteile für Familien, zum Beispiel Kindergeld. Und: "Im Sommer in Hamburg haben wir gemerkt, dass wir es in Spanien am Strand nicht mehr genug wertschätzen und einfach vieles vermissen. Auch die Schulen gefallen uns in HH besser", betonte die Blondine.