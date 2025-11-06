Charlotte Weise bricht Zelte in Spanien ab: Das ist der Grund
Hamburg/Spanien - Große Veränderung im Hause Weise/Adergold: Influencerin Charlotte Weise (33) und Partner Felix Adergold (46) kehren nach mehr als sechs Jahren in Spanien mit Sohn Mads (3) nach Deutschland zurück.
Die Neuigkeiten teilten die Turteltauben am Mittwochabend mit ihren Fans auf Instagram. Sie hätten sich demnach nach langem Hin und Her dazu entschieden, wieder zurück in ihre alte Wahlheimat Hamburg zu ziehen.
"Wir haben uns hier ein Leben aufgebaut, ein tolles Haus gekauft und renoviert und haben tolle Freunde + super Kita. Aber in Hinblick auf ein zweites Kind und das Vermissen von Familie und Freunden ist es für uns Zeit, zurückzugehen", schrieb die 33-Jährige in einem Post.
Viele Komponenten hätten das Leben der Familie erschwert. "Felix' Eltern sind über 80 Jahre und meine Mama hat Flugangst. Wir sind seit 6 Jahren Weihnachten in Spanien und verpassen jede Familienfeier und können seit Jahren viele Jobs und Events nicht annehmen", zählte Charlotte auf.
Zudem biete Deutschland im Vergleich viele Vorteile für Familien, zum Beispiel Kindergeld. Und: "Im Sommer in Hamburg haben wir gemerkt, dass wir es in Spanien am Strand nicht mehr genug wertschätzen und einfach vieles vermissen. Auch die Schulen gefallen uns in HH besser", betonte die Blondine.
Charlotte Weise verkündet Rückkehr nach Deutschland auf Instagram
Charlotte und Felix wollen wieder nah bei ihren Liebsten sein
Eine "heftige Diagnose" im engsten Familienkreis der beiden habe schließlich endgültig das Gefühl verstärkt, zu weit weg von allem zu sein. "Wir wagen nun den Schritt, unser tolles Haus zu verkaufen und wieder zurück nach Hamburg zu gehen", unterstrich Charlotte.
Dann für den Rest ihres Lebens in Deutschland zu bleiben, sei für die Familie aber keineswegs in Stein gemeißelt. "Wer weiß, wohin uns die Reise noch führt. Die Möglichkeit, zurückzuziehen oder nochmal in einem anderen Land zu leben, bleibt uns ja immer offen", verdeutlichte die 33-Jährige.
Für den Moment sei die Rückkehr aber das Beste für die drei: "Jetzt gerade fühlt es sich so richtig an, wieder nah bei den Liebsten zu sein", bekräftigte Charlotte abschließend.
