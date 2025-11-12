Charlotte Weise zieht zurück nach Deutschland: So teuer ist das Haus in Spanien

Hamburg/Altafulla - Charlotte Weise (33) will mit ihrer Familie zurück nach Hamburg ziehen. Die so aufwändig renovierte Villa im Küstenort Altafulla bei Barcelona soll deshalb verkauft werden. Die Influencerin lüftete nun das Geheimnis: So teuer ist das Traumhaus am Rande eines Naturschutzgebiets.

Das Haus von Charlotte Weise (33) und ihrer Familie steht zum Verkauf. Rund 1,2 Millionen Euro soll es den neuen Besitzer kosten. © Screenshot/Instagram/charlotte_weise

Schlappe 1,2 Millionen Euro wünscht sich Familie Weise/Adergold für knapp 276 Quadratmeter Wohnfläche. Dazu kommen über 500 Quadratmeter Garten und ein großer Salzwasser-Pool, dessen Außenbereich erst kürzlich modernisiert wurde.

Das Noch-Zuhause von Weise, ihrem Partner Felix Adergold (46) sowie Sohn Mads (3) liegt dabei nur knapp eine Stunde von der katalanischen Hauptstadt Barcelona entfernt - was es für Interessenten sicherlich noch attraktiver macht.

Am Dienstagabend gab Weise allerdings zu, dass es ihr und ihrer Familie inzwischen doch etwas schwerer falle als gedacht, das Haus zu verkaufen und die Zelte abzubrechen.

"Dadurch, dass es die letzten Tage hier wieder so schön war, waren wir wieder sehr am Zögern", erklärte sie. "Die Häuser in Hamburg sind auch einfach so teuer. Und auch viel weniger Sonne und Strandtage. Aber die Familie ist eben nicht hier in Spanien", offenbarte sie ihren Zwiespalt.

Aktuell suche man aber weiter nach Häusern im Einzugsgebiet der Hansestadt. Auch eine Kita für Söhnchen Mads habe die 33-Jährige schon angefragt.