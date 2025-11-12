Charlotte Weise zieht zurück nach Deutschland: So teuer ist das Haus in Spanien
Hamburg/Altafulla - Charlotte Weise (33) will mit ihrer Familie zurück nach Hamburg ziehen. Die so aufwändig renovierte Villa im Küstenort Altafulla bei Barcelona soll deshalb verkauft werden. Die Influencerin lüftete nun das Geheimnis: So teuer ist das Traumhaus am Rande eines Naturschutzgebiets.
Schlappe 1,2 Millionen Euro wünscht sich Familie Weise/Adergold für knapp 276 Quadratmeter Wohnfläche. Dazu kommen über 500 Quadratmeter Garten und ein großer Salzwasser-Pool, dessen Außenbereich erst kürzlich modernisiert wurde.
Das Noch-Zuhause von Weise, ihrem Partner Felix Adergold (46) sowie Sohn Mads (3) liegt dabei nur knapp eine Stunde von der katalanischen Hauptstadt Barcelona entfernt - was es für Interessenten sicherlich noch attraktiver macht.
Am Dienstagabend gab Weise allerdings zu, dass es ihr und ihrer Familie inzwischen doch etwas schwerer falle als gedacht, das Haus zu verkaufen und die Zelte abzubrechen.
"Dadurch, dass es die letzten Tage hier wieder so schön war, waren wir wieder sehr am Zögern", erklärte sie. "Die Häuser in Hamburg sind auch einfach so teuer. Und auch viel weniger Sonne und Strandtage. Aber die Familie ist eben nicht hier in Spanien", offenbarte sie ihren Zwiespalt.
Aktuell suche man aber weiter nach Häusern im Einzugsgebiet der Hansestadt. Auch eine Kita für Söhnchen Mads habe die 33-Jährige schon angefragt.
Haus vermieten für Charlotte Weise keine Option
Da stehe man zunächst aber auch nur auf der Warteliste, seufzte sie. Der Umzug scheint sich deutlich schwieriger zu gestalten, als es sich die Auswanderer offenbar zunächst vorgestellt haben.
Auch der hohe Kaufpreis für das aktuelle Zuhause wird die Rückwanderung sicherlich nicht unbedingt erleichtern. Das Haus erst mal nur zu vermieten, komme für die drei allerdings nicht infrage, berichtete Weise bereits vor einigen Tagen.
"Zum einen wollen wir einen klaren Schnitt, sodass wir uns nicht um zwei Zuhause kümmern müssen, um dort richtig ankommen zu können und zum anderen können wir uns zwei Zuhause auch nicht leisten", gab sie zu.
"Das Haus in Spanien ist sehr groß und teuer und somit wäre die Miete für andere Leute sehr teuer und man könnte es nicht permanent vermieten."
Eine Ferienwohnung in der Nähe der aktuellen spanischen Heimat könne man sich hingegen vorstellen. Nun stehe aber erst mal die Rückkehr nach Hamburg oben auf der Prioritätsliste.
