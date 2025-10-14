Charlotte Weise wünscht sich zweites Kind - aber es gibt ein Problem
Hamburg - Immer wieder kommt das Thema eines zweiten Kindes auf. Zuletzt hatte Charlotte Weise (33) aber noch gesagt, dass sie und ihr Partner den Versuch, Sohn Mads (3) ein Geschwisterchen zu schenken, erst einmal unterbrechen. Nun kommunizierte Weise allerdings wieder das Gegenteil.
In einer Instagram-Fragerunde gab die 33-Jährige auf die Frage "Versucht ihr noch/wieder schwanger zu werden?", die Antwort: "Ja, aber ohne Druck. Wenn ein Baby kommen möchte, dann darf es."
In nur zwei Sequenzen zuvor gab die Wahl-Spanierin allerdings auch an, gerade absolut keine Zweisamkeit mit Partner Felix Adergold (46) zu haben.
Aktuell würde das Paar abends nur stundenlang miteinander reden. Sollte dieser Zustand noch etwas länger anhalten, ist sicherlich noch etwas Geduld beim Warten auf einen positiven Schwangerschaftstest gefragt. Schließlich scheint es derzeit nicht zu vielen Gelegenheiten für künftigen Familienzuwachs zu kommen.
Zuletzt hatten die beiden ihren Versuch unterbrochen, weil Söhnchen Mads wieder sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zog und sehr viel Mama-Nähe benötigt hätte. Deshalb die Frage einer Followerin, wie Weise es schaffen würde, ein zweites Kind zu wollen, wenn "Mads dich immer noch so arg braucht?!".
Charlotte Weise wünscht sich Geschwisterchen für Sohn Mads
"Ich finde es selber so toll, Geschwister zu haben, dass ich mir das für Mads auch wünsche", erklärte die ehemalige Hamburgerin ihren erneuten Kinderwunsch. Die Zeit, in der sie uns so brauchen, sei ja sowieso sehr begrenzt, schätzt sie.
"Die meiste Zeit werden meine Kinder älter sein und ihr eigenes Leben leben. Ich finde zwei Kinder toll. Nächstes Jahr wäre Mads noch älter und wer weiß, wie lange es noch dauert, schwanger zu werden", so die weitere Begründung der Influencerin.
Mads werde sie nicht für immer so brauchen, "wie er es gerade noch tut", ist sie überzeugt. "Alles eine kurze, begrenzte Zeit im Leben."
So hoffentlich auch die anscheinende S*x-Flaute des Paares. Und wer weiß: Manchmal geht es bekanntlich doch alles schneller, als man denkt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot Instagram/charlotte_weise