Charlotte Weise packt aus: Das ist das große Problem mit Sohn Mads

Hamburg/Spanien - Ehrliche Einblicke: Charlotte Weise (33) ist dafür bekannt, auch die Schattenseiten ihres Alltags mit ihren Fans zu teilen. Immer wieder zeigt die Influencerin dabei auch, wie frustrierend das Zusammenleben mit ihrem Sohn Mads (4) sein kann.

Influencerin Charlotte Weise (33) hat in einem Instagram-Post über das große Problem mit Sohn Mads (4) gesprochen. © Instagram/charlotte_weise

Das große Problem: Der Vierjährige, der in der 32. Schwangerschaftswoche als Frühchen auf die Welt kam, ist extrem fixiert auf seine Mama. Charlottes Partner und Kindsvater Felix Adergold (47) ist bei dem Kleinen oft komplett abgemeldet.

In einem Post, den sie am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte, ging die 33-Jährige erneut auf diese Thematik ein. "Niemand sagt dir, wie schwer es für die Beziehung sein kann, wenn das Kind nur die eine Person will. Frustration auf allen Seiten", schrieb die Spanien-Auswanderin dazu.

Sie müsse alle Launen auffangen und alles mit dem Kind machen, während Felix alles versuche, aber nur Ablehnung bekomme und entsprechend frustriert sei. "Die viele Liebe kommt dann meistens auch nur bei der favorisierten Person an", betonte Charlotte.

Dass ihr Sohn das Ganze nicht mit Absicht mache, sei ihr natürlich bewusst. "Bei manchen Kindern sind es nur Phasen und andere haben es sehr lange stark ausgeprägt. Das fordert sehr viel Kraft, Durchhaltevermögen, Arbeiten am Ego, Pausen einfordern und am besten macht man parallel noch eine Paartherapie", verdeutlichte die Veganerin.