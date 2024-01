Charlotte Weise ehrlich: "Mag es nicht, vor vielen Leuten zu knutschen"

Charlotte Weise (31) und ihr Model-Freund Felix Adergold (44) sind seit neun Jahren ein Paar, aber nicht verheiratet. © Fotomontage: Instagram/charlotte_weise

Am gestrigen Dienstag widmete sich die 31-Jährige diesem sehr privaten Thema auf Instagram: Zu einem Foto, auf dem die beiden eng umschlungen zu einem leidenschaftlichen Kuss ansetzen, schrieb die Blondine ihre Gedanken auf.

"Das Thema Hochzeit steht immer wieder bei uns im Raum. Heute sollte Felix in einem Casting-Video beantworten, warum wir nach neun Jahren Beziehung immer noch nicht verheiratet sind und ob wir uns das noch vorstellen können", erläuterte sie.

Ja, die beiden könnten sich eine Heirat vorstellen, seien da aber "nicht so hinterher", verdeutlichte die Wahl-Spanierin. "Wir hatten schon viele Hochzeitsshootings, haben ein gemeinsames Kind und Hund und dadurch fühlt es sich für uns sehr oft so an, als wären wir bereits verheiratet."

Die Frage aller Fragen habe der 44-Jährige seiner Partnerin sogar schon gestellt: "Felix hat mir 2016 bereits einen lustigen Antrag unter der Dusche gemacht, aber ich habe den nicht so richtig ernst genommen", schmunzelte Charlotte.

Dennoch hätten die beiden eine gewisse Vorstellung von dem besonderen Tag, der erst stattfinden solle, wenn Sohn Mats ein wenig größer sei. "Wir würden dann eine kleine Feier am Strand machen und jeder bringt etwas zu essen mit", erklärte die Veganerin.