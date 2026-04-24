Charlotte Weise erleidet Fehlgeburt: "Heute steht meine Welt still"

Hamburg - Traurige Nachrichten von Charlotte Weise (33): Die Influencerin hat ihr ungeborenes Kind in der siebten Schwangerschaftswoche verloren. Das teilte sie am Freitag via Instagram mit.

Charlotte Weise (33) hat in der siebten Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten. © Instagram/charlotte_weise

Zu einem Kurzvideo, in dem sie sich sichtlich mitgenommen und verheult im Spiegel filmt, schrieb die 33-Jährige emotionale Zeilen. "Heute steht meine Welt still", verdeutlichte die frühere Spanien-Auswanderin, die mittlerweile wieder in Hamburg wohnt.

Sie habe das tun müssen, wovor sie "unglaubliche Angst" gehabt habe. "Ich musste meinem Sohn erklären, dass sein Geschwisterchen nicht kommen wird. Dieser Moment bricht mir das Herz", betonte die Blondine.

Nach dem Aufwachen habe sie plötzliche Blutungen gehabt, bei einer Untersuchung bei ihrer Frauenärztin sei schließlich kein Baby mehr zu sehen gewesen. "Ich habe bereits eine Hebamme und tolle Menschen um mich, die mich zum Glück ablenken und für mich da sind", bekräftigte Charlotte.

Sie wolle dieses sehr intime Thema mit ihren Fans teilen - nicht, um Mitleid zu bekommen, sondern weil dieses Thema kein Tabu sein dürfe, unterstrich die Influencerin. "Wir müssen aufhören zu schweigen, damit wir uns gegenseitig halten können. Es ist kein Versagen, es ist ein Verlust, der Raum braucht."