Charlotte Weise in Sorge: Erst Knoten in der Brust, dann klagt Influencerin über weitere Beschwerden
Hamburg - Vorsorge ist das A und O: Auf Instagram appelliert Charlotte Weise (33), wie wichtig es ist, regelmäßig zum Frauenarzt zu gehen. So wurde im Rahmen einer solchen Untersuchung auch bei ihr etwas entdeckt, was der Influencerin Sorge bereitet.
"Es wurde so ein kleiner Knoten in der Brust festgestellt, den man beobachten soll", so die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story am Montag. "Und da mache ich mir natürlich auch Gedanken." Weitere Details zu dieser beunruhigenden Entdeckung gibt sie jedoch nicht preis.
"Kontrollen sind immer super wichtig", so Weise zu Vorsorgeuntersuchungen. Generell standen in letzter Zeit einige Arztbesuche in ihrem Kalender. So verkündete die 33-Jährige Ende April auf Instagram, dass sie ihren Embryo in der siebten Schwangerschaftswoche verloren hat.
Nach dem Aufwachen habe Weise damals plötzliche Blutungen gehabt. Bei einer Untersuchung bei ihrer Frauenärztin sei schließlich kein Embryo mehr zu sehen gewesen. Und auch knapp zwei Monate nach der Schock-Nachricht plagen die Influencerin erneut Beschwerden.
Ob diese im Zusammenhang mit der Fehlgeburt stehen? "Heute werde ich mal zum Frauenarzt gehen und mich in die Sprechstunde setzen", kündigt sie am Montag weiter an. "Ich habe seit sechs Tagen so Zwischenblutungen. Und das hatte ich echt noch nie."
Charlotte Weise plagen gynäkologische Probleme: "Das macht mir direkt Sorge"
Demnach mache sich Weise aktuell nicht nur um den Knoten in der Brust einige Gedanken: "Das kommt mir jetzt schon irgendwie komisch vor. Ich soll eigentlich übermorgen meinen Eisprung haben und das ist ja jetzt wahrscheinlich alles anders als man denkt."
So berichtet Weise auch von einer guten Freundin, die vor Kurzem offenbar eine "heftige Diagnose" beim Frauenarzt erhalten habe. "Somit bin ich da jetzt noch vorsichtiger, wenn ich auf einmal Zwischenblutungen habe, die ich noch nie hatte. Das macht mir direkt Sorgen."
Abschließend appelliert die Mutter eines Sohnes deshalb erneut, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen, um mögliche ernsthafte Erkrankungen frühzeitig feststellen zu können.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshots Instagram/charlotte_weise