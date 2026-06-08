Charlotte Weise in Sorge: Erst Knoten in der Brust, dann klagt Influencerin über weitere Beschwerden

Hamburg - Vorsorge ist das A und O: Auf Instagram appelliert Charlotte Weise (33), wie wichtig es ist, regelmäßig zum Frauenarzt zu gehen. So wurde im Rahmen einer solchen Untersuchung auch bei ihr etwas entdeckt, was der Influencerin Sorge bereitet.

Charlotte Weise (33) appelliert auf Instagram, wie wichtig es ist, zur Vorsorge zu gehen. © Fotomontage: Screenshot Instagram/charlotte_weise

"Es wurde so ein kleiner Knoten in der Brust festgestellt, den man beobachten soll", so die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story am Montag. "Und da mache ich mir natürlich auch Gedanken." Weitere Details zu dieser beunruhigenden Entdeckung gibt sie jedoch nicht preis.

"Kontrollen sind immer super wichtig", so Weise zu Vorsorgeuntersuchungen. Generell standen in letzter Zeit einige Arztbesuche in ihrem Kalender. So verkündete die 33-Jährige Ende April auf Instagram, dass sie ihren Embryo in der siebten Schwangerschaftswoche verloren hat.

Nach dem Aufwachen habe Weise damals plötzliche Blutungen gehabt. Bei einer Untersuchung bei ihrer Frauenärztin sei schließlich kein Embryo mehr zu sehen gewesen. Und auch knapp zwei Monate nach der Schock-Nachricht plagen die Influencerin erneut Beschwerden.

Ob diese im Zusammenhang mit der Fehlgeburt stehen? "Heute werde ich mal zum Frauenarzt gehen und mich in die Sprechstunde setzen", kündigt sie am Montag weiter an. "Ich habe seit sechs Tagen so Zwischenblutungen. Und das hatte ich echt noch nie."