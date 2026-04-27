"Weiterhin Blutungen": Charlotte Weise hat nach Fehlgeburt immer noch mit Problemen zu kämpfen
Hamburg - Schreckliche Nachrichten: Am Freitag verkündete Charlotte Weise (33) auf Instagram, dass sie ihren Embryo in der siebten Schwangerschaftswoche verloren hat. Auch einige Tage nach dem schweren Verlust zeigt sich die Influencerin tief betroffen.
Am Sonntag handelte es sich um den dritten Tag auf dem Sofa, so die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story. Und die Symptome halten an: "Weiterhin Blutungen. Ich lag wieder viel nachts wach. Mir ist fast die ganze Zeit schwindlig. Superschlapp", schreibt die frühere Spanien-Auswanderin, die mittlerweile wieder in Hamburg wohnt.
Am Mittwoch stehe der nächste Kontrolltermin bei ihrer Ärztin an. Bis dahin müsse sie sich möglichst viel Ruhe gönnen. Nach dem Aufwachen habe Weise vor einigen Tagen plötzliche Blutungen gehabt. Bei einer Untersuchung bei ihrer Frauenärztin sei schließlich kein Embryo mehr zu sehen gewesen.
Doch nach drei Tagen auf dem Sofa raffte sich die Mutter eines kleinen Sohnes am Sonntagnachmittag auf und verließ wieder das Haus. "Ich lag jetzt drei Tage nur auf dem Sofa rum und laufen jetzt mal langsam in die Stadt", erklärt die 33-Jährige in ihrer Story weiter, während sie mit Partner Felix Adergold (48) unterwegs ist.
Was der Influencerin in den Tagen nach ihrer Fehlgeburt geholfen hat? "Auf dem Sofa ausruhen. Mit Menschen darüber reden, dass man sich nicht alleine fühlt." Auch Ablenkung sei eine hilfreiche Methode gewesen, um den Verlust zu verkraften.
Nach Fehlgeburt: Charlotte Weise verfolgt Kinderwunsch weiterhin
Ebenfalls hilfreich für die 33-Jährige: Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium, welche gegen die Krämpfe im Unterbauch helfen sollen. Zudem wolle sie sich weiterhin Ruhe gönnen "und nicht so tun, als wäre nichts".
Generell wolle sie dieses sehr intime Thema mit ihren Fans teilen - nicht, um Mitleid zu bekommen, sondern weil dieses Erlebnis kein Tabu sein dürfe. So erreichten Weise bereits unzählige Nachrichten aus ihrer Community.
"Mir haben aber auch manche geschrieben, die tun wirklich so, als wäre nichts, weil es ihnen geholfen hat, das schnell zu vergessen. Da geht jeder anders mit um." Nach Angaben der Influencerin ende jede sechste bis achte Schwangerschaft in einer Fehlgeburt, weshalb Frauen diese Art von Schicksalsschlag häufiger erleben als gedacht.
"Ich finde es unfassbar, wie viele betroffen waren/sind. Es sollte einfach kein Tabuthema mehr sein", schreibt Weise weiter. "Nehmt euch Zeit und Ruhe." Doch bereits kurz nach dem Verlust stellte die 33-Jährige klar: Ihr Kinderwunsch sei nach wie vor da. Deshalb möchte sie mit ihrem Partner weiterhin versuchen, ihrem Erstgeborenen Mads (4) ein Geschwisterchen zu schenken.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshots Instagram/charlotte_weise