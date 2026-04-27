"Weiterhin Blutungen": Charlotte Weise hat nach Fehlgeburt immer noch mit Problemen zu kämpfen

Hamburg - Schreckliche Nachrichten: Am Freitag verkündete Charlotte Weise (33) auf Instagram, dass sie ihren Embryo in der siebten Schwangerschaftswoche verloren hat. Auch einige Tage nach dem schweren Verlust zeigt sich die Influencerin tief betroffen.

Charlotte Weise (33) teilte in ihrer Instagram-Story am Sonntag unter anderem mit, was ihr nach der Fehlgeburt geholfen hat. © Screenshots Instagram/charlotte_weise

Am Sonntag handelte es sich um den dritten Tag auf dem Sofa, so die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story. Und die Symptome halten an: "Weiterhin Blutungen. Ich lag wieder viel nachts wach. Mir ist fast die ganze Zeit schwindlig. Superschlapp", schreibt die frühere Spanien-Auswanderin, die mittlerweile wieder in Hamburg wohnt.

Am Mittwoch stehe der nächste Kontrolltermin bei ihrer Ärztin an. Bis dahin müsse sie sich möglichst viel Ruhe gönnen. Nach dem Aufwachen habe Weise vor einigen Tagen plötzliche Blutungen gehabt. Bei einer Untersuchung bei ihrer Frauenärztin sei schließlich kein Embryo mehr zu sehen gewesen.

Doch nach drei Tagen auf dem Sofa raffte sich die Mutter eines kleinen Sohnes am Sonntagnachmittag auf und verließ wieder das Haus. "Ich lag jetzt drei Tage nur auf dem Sofa rum und laufen jetzt mal langsam in die Stadt", erklärt die 33-Jährige in ihrer Story weiter, während sie mit Partner Felix Adergold (48) unterwegs ist.

Was der Influencerin in den Tagen nach ihrer Fehlgeburt geholfen hat? "Auf dem Sofa ausruhen. Mit Menschen darüber reden, dass man sich nicht alleine fühlt." Auch Ablenkung sei eine hilfreiche Methode gewesen, um den Verlust zu verkraften.