"Ihr habt doch immer nur frei": Influencerinnen wehren sich gegen Vorurteil
Hamburg - Das brannte ihnen auf der Seele: Charlotte Weise (33) und Svenja Holtmann (39), die Ex-Freundin von Schauspieler Til Schweiger (62), haben sich am Donnerstag mit deutlichen Worten gegen ein immer noch weit verbreitetes Vorurteil gewehrt.
"Ihr habt doch immer nur frei" oder "Ich dachte, es wäre nur euer Hobby" seien Sätze, die die beiden Influencerinnen immer wieder zu Ohren bekämen. Dabei sei ihr Job als Content Creator so viel mehr als nur "ein bisschen Handy", wie die beiden Powerfrauen verdeutlichten.
"10 Jahre online. 10 Jahre sichtbar. 2 Hamburg-Mamas mit 5 Jungs. Und ehrlich? Wir hatten nie wirklich frei. Nach außen sieht es oft leicht aus. Wie Urlaub. (...) Aber die Realität ist eine ganz andere", schrieben Charlotte und Svenja in einem gemeinsamen Post.
Als Hauptverdienerinnen ihrer Familien hätten sie ständigen Druck, im Netz sichtbar zu bleiben. Es werde stets von ihnen erwartet, immer neue Ideen zu liefern und immer erreichbar und online zu sein, führten die beiden aus.
"Selbst als wir Mamas geworden sind, lief Social Media weiter. Wir haben einen Tag vor der Geburt noch eine Kooperation aufgenommen, am Tag der Geburt gepostet, zu Hause mit Neugeborenem im Arm Stories gemacht und zwischen schlaflosen Nächten Content geplant", unterstrichen sie.
Charlotte Weise und Svenja Holtmann veröffentlichen gemeinsamen Post
Influencerinnen sprechen über Spagat zwischen Dankbarkeit und Druck
Charlotte brachte im Dezember 2021 Sohn Mads (4) auf die Welt, Schweiger-Ex Svenja ist sogar Mama von vier Söhnen: Carlo Maximilian (6) wurde im September 2019 geboren, Mika Jordi (4) im August 2021, Louie Jim (2) im August 2023 und Pepe Julius im Oktober 2025.
Trotz der großen Verantwortung und des Drucks, als Influencerinnen performen zu müssen, seien die beiden aber auch dankbar. "Dankbar für die Freiheit. Dafür, von überall arbeiten zu können. Für flexible Zeiten, die Möglichkeiten und die gute Bezahlung."
Und dennoch: Wirklich frei hätten die beiden nie. "Während andere Mamas Elternzeit haben, Babyschwimmen machen und einfach mal abschalten können, läuft unser Job immer weiter", erläutern sie.
Genau dieser "Spagat zwischen Freiheit, Dankbarkeit und ständigem Druck" werde zu selten gezeigt - weshalb Charlotte und Svenja genau das zum Thema ihres Posts machten.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/charlotte_weise