"Ihr habt doch immer nur frei": Influencerinnen wehren sich gegen Vorurteil

Hamburg - Das brannte ihnen auf der Seele: Charlotte Weise (33) und Svenja Holtmann (39), die Ex-Freundin von Schauspieler Til Schweiger (62), haben sich am Donnerstag mit deutlichen Worten gegen ein immer noch weit verbreitetes Vorurteil gewehrt.

Charlotte Weise (33, l.) und Svenja Holtmann (39) haben in einem gemeinsamen Post mit einem immer noch weit verbreiteten Vorurteil aufgeräumt. © Instagram/charlotte_weise

"Ihr habt doch immer nur frei" oder "Ich dachte, es wäre nur euer Hobby" seien Sätze, die die beiden Influencerinnen immer wieder zu Ohren bekämen. Dabei sei ihr Job als Content Creator so viel mehr als nur "ein bisschen Handy", wie die beiden Powerfrauen verdeutlichten.

"10 Jahre online. 10 Jahre sichtbar. 2 Hamburg-Mamas mit 5 Jungs. Und ehrlich? Wir hatten nie wirklich frei. Nach außen sieht es oft leicht aus. Wie Urlaub. (...) Aber die Realität ist eine ganz andere", schrieben Charlotte und Svenja in einem gemeinsamen Post.

Als Hauptverdienerinnen ihrer Familien hätten sie ständigen Druck, im Netz sichtbar zu bleiben. Es werde stets von ihnen erwartet, immer neue Ideen zu liefern und immer erreichbar und online zu sein, führten die beiden aus.

"Selbst als wir Mamas geworden sind, lief Social Media weiter. Wir haben einen Tag vor der Geburt noch eine Kooperation aufgenommen, am Tag der Geburt gepostet, zu Hause mit Neugeborenem im Arm Stories gemacht und zwischen schlaflosen Nächten Content geplant", unterstrichen sie.