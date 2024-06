Charlotte Weise über Freund Felix: "Man redet seltener, hat weniger Nähe"

Hamburg/Spanien - In der Vergangenheit hatte Influencerin Charlotte Weise (31) immer mal wieder durchblicken lassen, dass die Geburt von Sohn Mads (2) die Beziehung zwischen ihr und Freund Felix Adergold (44) auf eine harte Probe gestellt hat.

Influencerin Charlotte Weise (31) hat auf Instagram über eine schwierige Phase in der Beziehung mit Freund Felix Adergold (44) gesprochen. © Instagram/charlotte_weise

In einem Post, den die Blondine am heutigen Donnerstag auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, ging sie nun noch einmal näher auf diese schwierige Phase ein - sie lud ein Video hoch, in dem die beiden leidenschaftlich rumknutschen.

In der Caption schrieb sie: "Als Eltern rutscht man schnell in die Dynamik, dass man sich als Gegner ansieht, dabei ist man ja weiterhin ein Paar. Es ist nicht so einfach, ein Team und ein Liebespaar zu bleiben und wenn es nicht mehr gut läuft, es dann auch wieder hinzubekommen."

Die komplette Dynamik habe sich mit dem Baby verändert. "Davor gab es nur unsere Themen und dann dreht sich auf einmal alles um ein kleines Lebewesen. Alles ist auf den Kopf gestellt und man versucht nicht nur, seine Rolle als Mama und Papa zu finden, sondern man kommt auch sehr an seine Grenzen", verdeutlichte sie.

Die Folge seien Streitigkeiten, die durch den ständigen Schlafentzug und die komplette Hingabe für das Kind noch befeuert würden. "Dann zieht sich eine Person zurück, man redet seltener, hat weniger Nähe und schon fängt der Kreislauf an", unterstrich Charlotte.