Charlotte Würdig lädt sexy zum Spielen ein, doch einige Fans üben harsche Kritik

Berlin - Charlotte Würdig (45) hat sich nach einer längeren Auszeit mal wieder sexy bei Instagram präsentiert, aber einigen Fans hat das so gar nicht gefallen.

Doch zurück zu Charlotte, die ihren Beitrag selbst mit "Komm, spiel mit uns" kommentierte. Dazu hatten einige ihrer Follower allerdings eher wenig Lust, denn in der Kommentarspalte hagelte es Kritik am Aussehen der 45-Jährigen.

Der hat am gestrigen Mittwoch in Berlin sein Buch "Philipp Plein: Aus dem Nichts zum Modeimperium. Die Erfolgsstory eines Underdogs" vorgestellt. Bei dem Event waren unter anderem auch Sophia Thomalla (34) und Verona Pooth (55) zu Gast.

Das Foto ist offenbar im Rahmen einer Gala für Philipp Plein (45) entstanden. In ihrer Instagram-Story hat Würdig einen Clip geteilt, in dem sie im selben Outfit neben dem deutschen Modedesigner posiert.

Die Ex-Frau von Rapper Sido , alias Paul Würdig (42), zeigt sich auf einem Schnappschuss in einem engen, kurzen Glitzerkleid mit langen Ärmeln. Der Ausschnitt ihrer Garderobe ist dabei so tief, dass er einen Blick auf ihre Brüste freigibt.

Charlotte Würdig ist für ihren neuen Beitrag bei Instagram heftig von einigen Followern kritisiert worden. © Christian Charisius/dpa

"Was warst Du mal für eine natürliche, schöne Frau" oder "Du warst mal so wunderschön" und "Was ist mit Dir geschehen? Ich bin schockiert", lauteten einige der User-Statements.

Konkret wurde bemängelt, dass die gebürtige Norwegerin eine gewisse Vorbild-Wirkung habe und ein Bild zeige, dass "0,0 mehr etwas mit einer Frau zu tun hat", so eine Nutzerin. Der TV-Star sei "nur noch ein Künstliches Püppchen gezimmert von einem Schönheitschirurgen".

Die Promi-Dame wirke "abgemagert bis auf die Knochen, zwei Silikonkissen obendrauf gesetzt - die Lippen aufgespritzt und vom Fadenlifting über Botox und Hyaluron alles dabei", warf ihr ihre Kritikerin vor. Ein anderer Fan vermutete sogar eine Krankheit. "Oh Gott …. Was ist da passiert?", fragte er.

An dieser Stelle soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass viele Fans den Anblick auch "hot" fanden und dementsprechend viele Flammen und Herzen neben dem Beitrag zu finden sind.