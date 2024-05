Cher (78): Wilde Knutscherei mit 40 Jahre jüngerem Freund - auf dem roten Teppich!

Cannes (Frankreich) - Wo die Liebe hinfällt? Allem Anschein nach mitten auf den roten Teppich in Cannes! Dort zeigten sich Cher (78) und ihr rund 40 Jahre jüngerer Freund Alexander "AE" Edwards nun wie frisch verliebt - und legten vor den Kameras eine innige Knutsch-Session hin.

Cher (78) und ihr rund 40 Jahre jüngerer Freund Alexander "AE" Edwards zeigten der Welt ihre Liebe. © SAMEER AL-DOUMY / AFP

Noch bis Samstag finden an der Côte d'Azur die 76. Internationalen Filmfestspiele von Cannes statt. Doch nicht nur die größten Schauspielstars sind seit dem 14. Mai in Südfrankreich zu Gast - auch aus den Welten der Mode und der Musik tummeln sich zahlreiche Superstars an der französischen Riviera.

So auch Pop-Ikone Cher!

Die Sängerin und Schauspielerin erschien am Donnerstagabend bei der glamourösen Gala der AIDS-Hilfe Amfar, die in diesem Jahr zum 30. Mal am Rande des Filmfestivals stattfand.

Dabei war Cher aber nicht allein, sie wurde von ihrem vier Jahrzehnte jüngeren Freund Alexander "AE" Edwards begleitet. Der Produzent und die 78-Jährige ließen auf dem roten Teppich nichts anbrennen - und zeigten der ganzen Welt ihre Liebe füreinander!

Mitten im Blitzlichtgewitter tauschten die beiden mehrere innige Küsse miteinander aus.