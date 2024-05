An der Seite von Mama: Gewagter Netzkleid-Auftritt von Leni Klum

Während die GNTM -Jurorin in den Tagen an der französischen Riviera schon viel Haut gezeigt und erst am Vortag mit einem Mega-Dekolleté für Schnappatmung gesorgt hatte, wählte sie am Abend der Aids-Gala einen ganz anderen Look - und erschien im pompösen, rosafarbenen Rüschenkleid auf dem roten Teppich.

Leni ist als Model auf den Spuren ihrer Mutter. © Sameer Al-Doumy/AFP

Das Nachwuchsmodel trug ebenfalls Rüschen, allerdings in Kombination mit einem schwarzen Netzkleid, durch das viel nackte Haut durchschimmerte. Die 20-Jährige setzte durch einen tiefen Ausschnitt und eine dicke Kette wieder einmal gekonnt ihr Dekolleté in Szene - wie die Mama, so die Tochter.

Während die Filmwoche in Cannes eigentlich den Hollywoodstars gehört, so waren am Donnerstag auch Diane Kruger (47), Nick Jonas (31) und viele weitere Schauspieler vor Ort, drängte sich dieser Tage immer mehr die Model-Fraktion in den Vordergrund. Für besonders viel Wirbel sorgte neben Heidi auch Rosie Huntington-Whiteley (37), die sich splitterfasernackt in ihrem Hotel ablichtete.

Die Filmfestspiele dauern noch bis Samstag. Dann werden die Gewinner der wichtigsten Preise bekannt gegeben - und die Models müssen den Schauspielern wieder die Bühne überlassen.