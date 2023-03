Cheyenne Ochsenknecht bereitet ihrem Nino einen süßen Geburtstag und feiert einen weiteren

Auf Instagram veröffentlichte Cheyenne am Samstag nun kleine Video-Ausschnitte der Geburtstagsparty. Zur Feier des Tages gab es eine fette Torte mit süßen Schokoherzchen, die die Tochter von Natascha (58) und Uwe Ochsenknecht (67) anschnitt und ihrem Mann sowie den Gästen servierte.

Einen Tag später gab es erneut etwas zu feiern: Am heutigen Sonntag wurde die kleine Tochter Mavie zwei Jahre alt und auch dieser Geburtstag wurde gebührend gefeiert, wie die glückliche Mama auf Instagram zeigte. So ist auf dem Foto zu sehen, wie die Kleine von ihrer Patentante auf dem Arm gehalten wird und auf eine schneebedeckte Piste schaut.

"Happy Birthday, little sunshine, we love you", schrieb Cheyenne.

Bald wird das Mama-Glück des Models noch einmal getoppt, und es wird einen weiteren Geburtstag zu feiern geben. Denn Anfang des Jahres verkündete die Schwester von Jimi Blue Ochsenknecht (31), dass sie erneut schwanger ist.

"Kann es kaum erwarten, dass unser zweiter Sonnenschein da ist", schrieb Cheyenne Savannah Ochsenknecht.