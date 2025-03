"Diese Ochsenknechts" ohne Uwe! Tochter Cheyenne: "Passt nicht in meine gesunde Welt"

Cheyenne Ochsenknecht (24) an der Seite ihres Mannes Nino Sifkovits. © IMAGO / BREUEL-BILD

Dass sich alle Ochsenknechts in diesem Leben noch mal friedlich an einen Tisch setzten, scheint immer unwahrscheinlicher. Zwar scheinen sich die Wogen zwischen Cheyenne und ihrem Bruder Jimi langsam zu glätten, doch mit ihrem Vater ist die Situation weiterhin mehr als nur angespannt.

In einer Instagram-Fragerunde äußerte sie sich nun gegenüber ihren fast 650.000 Followern, warum man sie gar nicht mehr mit ihrem Vater sehe. Wie üblich antwortete die 24-Jährige gnadenlos ehrlich: "So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein. Punkt."

Das Verhältnis könnte sich also sogar noch weiter verschlechtert haben. Schon im vergangenen Jahr hieß es, dass Schauspielstar Uwe Ochsenknecht die kleinen Kinder seiner Tochter - seine eigenen Enkel - Mavie und Matteo kaum kennen soll. Cheyenne erklärte, dass sie ihrem Vater künftig nicht mehr hinterherlaufen werde.

"Nur weil man in einer Familie ist, heißt es nicht, dass man jeden Fehler verzeihen muss, merkt euch das", riet sie auf Insta ihren Fans.