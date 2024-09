Cheyenne Ochsenknecht rastet aus: "Könnte deren ganzes Leben zerstören"

Berlin/Graz - Eigentlich hat sich Cheyenne Ochsenknecht (24) längst von der schillernden Promi-Welt distanziert und lebt ihr Leben auf einem Hof in einem beschaulichen Dorf nahe Graz, doch hin und wieder wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt.

Cheyenne Ochsenknecht (24) hat sich in ihrer Community bei Instagram Luft verschafft. © Screenshot/Instagram/cheyennesavannah (Bildmontage)

So kürzlich offenbar beim Scrollen durch Instagram geschehen: "Bin einfach sprachlos", kommentierte die 24-Jährige ihre Story, bevor sie sich so richtig in Rage redete.

"Wenn Ihr wüsstet, was diese Leute alles gemacht haben, was sie zu mir gesagt haben, wie sie drauf waren - oh mein Gott, ich glaube, ich könnte deren ganzes Leben zerstören", drohte die Tochter von Natascha Ochsenknecht (60), ohne Namen zu nennen.

"Ich bin jetzt nicht wie diese ganzen Trash-Leute, die dann 'exposen' und die Leute noch verlinken und da wirklich öffentlich über die herziehen, deswegen mache ich es einfach anonym", ließ sie ihre Community wissen.

Zudem wolle sie besagten Individuen nicht noch zusätzlich Aufmerksamkeit verschaffen, "die sie absolut nicht verdient haben". Aber dann und wann müsse sie sich einfach Luft machen "und wo soll ich es sonst rauslassen, als bei meinen 650.000 Leuten, die mir halt immer Zuschauen?", stellte die Blondine in den Raum.

Schließlich gebe es unter ihren Followern viele, die sie verstehen könnten, auch wenn sie nicht wüssten, um wen es geht.