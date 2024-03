Cheyenne Ochsenknecht macht Mama-Auszeit mit Fußball-Star in Italien

Cheyenne Savannah Ochsenknecht (23), Nino Sifkovits (28, r.) und Fußballer Valentino Lazaro (27, l.o.) kochen gemeinsam in Turin (Italien). © Screenshot/Instagram/cheyennesavannah (Bildmontage)

Fernab von ihrem Bauernhof in Dobl/Graz (Österreich) gönnt sich das Model mit ihren "Homies" eine Auszeit für sich.

Ausgelassene Clips und Schnappschüsse auf Instagram zeigen Cheyenne mit ihrem Mann Nino Sifkovits (28) bei einem Kochabend unter Freunden.

Zum Song von Nicki Minaj "Press Play" steht der österreichische Fußballspieler, Valentino Lazaro (27) hinter der Kochinsel. Im Video tanzt der Abwehrspieler, der beim FC Turin unter Vertrag steht, ausgelassen zum Beat, während Nino Fleisch anbrät.

Am heutigen Samstag kamen die Eltern von Tochter Mavie Handio (2) und Baby Matteo nach einer Autotour in Mailand an. Cheyenne teilte ein Foto, das sie in der berühmten italienischen Einkaufspassage, der Galleria Vittorio Emanuele II zeigt.

Die kommenden Tage verheißen weitere Überraschungen. Denn am Montag hat Nino Geburtstag und einen Tag drauf darf vollendet die kleine Mavie ihr drittes Lebensjahr.