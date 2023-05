Cheyenne Ochsenknecht wieder Mama: "Mega überwältigt und unfassbar glücklich"

Cheyenne Ochsenknecht (22) und Nino Sifkovits (28) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. © Screenshot/Instagram/cheyennesavannah

Am gestrigen Mittwoch ist der kleine Matteo Nael "gesund auf die Welt gekommen", setzte die 22-Jährige in ihrer Story bei Instagram noch vom Krankenhausbett ihre Community über das freudige Ereignis in Kenntnis.

"Wir 4 sind mega überwältigt und unfassbar glücklich!", ließ sie ihre Follower wissen. Die Geburt ist allem Anschein nach problemlos verlaufen: "Alles verlief heute super", teilte das Ochsenknecht-Küken mit.

Passend dazu veröffentlichte sie ein Schwarz-Weiß-Foto, das die frischgebackene Mutter im Anschluss im typischen Krankenhaus-Nachthemd zeigt. Ihre Hand liegt auf der ihres Mannes Nino Sifkovits (28) und beide halten ein drittes kleines Händchen.

Damit ist Cheyennes Familie auf vier Mitglieder angewachsen, denn vor zwei Jahren kam bereits ihre Tochter Mavie zur Welt, die ab jetzt eine große Schwester sein wird.

"Ich genieße jetzt die ersten Tage mit meinen 4 und erhole mich", kündigte Ochsenknecht an und bedankte sich schon vorab für die vielen Glückwünsche.