Cheyenne Ochsenknecht will offiziell Österreicherin werden!

Cheyenne Ochsenknecht liebt das Leben in der Steiermark. In ihrer neuen Heimat fühlt sie sich so wohl, dass sie nun ganz offiziell Österreicherin werden will.

Von Christoph Carsten

Berlin/Dobl (Österreich) - Cheyenne Ochsenknecht (24) liebt das Landleben in der Steiermark. In ihrer neuen Heimat fühlt sich das Model offenbar so wohl, dass sie nun auch auf dem Papier Österreicherin werden will. Cheyenne Ochsenknecht (24) hat ihre Wahlheimat gefunden. © Screenshot/Instagram/cheyennesavannah (Bildmontage) "Ich möchte endlich die österreichische Staatsbürgerschaft erlangen", verriet die Tochter von Uwe (68) und Natascha Ochsenknecht (60) im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung". Und weiter: "Ich bin zwar in München geboren, aber ich sage immer, ich bin bayrisch-steirisch. Mittlerweile würde ich mich eher als Österreicherin, als Steirerin, bezeichnen." Seit 2021 lebt die Cheyenne Ochsenknecht mit Ehemann Nino Sifkovits (29), Tochter Mavie (3) und Söhnchen Matteo (1) in Dobl südlich von Graz. Dort betreibt die Zweifach-Mama ihren eigenen Bauernhof, den Chianina-Hof. Cheyenne Ochsenknecht Cheyenne Ochsenknecht hat die Nase voll von ihrem Vater: Das steckt dahinter In ihrer Wahlheimat scheint die Influencerin so glücklich zu sein, dass es sie nicht zurück nach Deutschland zieht. Im Gegenteil: Für 2025 stehen bei Cheyenne und Partner Nino schon zahlreiche neue Projekte auf ihrem österreichischen Hof an. So planen die beiden etwa einen Hofladen, neue Produkte im Sortiment und mehr Content für den Social Media-Auftritt ihres Hofes. Überstürzen will Cheyenne aber nichts. "Ich finde es auch wichtig, Dinge wachsen zu lassen. Man sollte auch sich selbst nicht vergessen, zudem haben wir zwei kleine Kinder, die für uns das wichtigste sind", betonte die 24-Jährige im Interview mit der Zeitung.

