Cheyenne Ochsenknecht zeigt ihre Babykugel und die Fans rasten aus: "Unnormal Schön"

So weit nichts Ungewöhnliches, allerdings posiert Cheyenne hinter einer durchsichtigen Plastikfolie, die wohl die Schutzhülle symbolisieren soll, die ihre Fruchtblase dem ungeborenen Kind in ihrem Bauch bietet.

Am gestrigen Sonntag war es wieder einmal so weit und ihre Follower durften sich mit einem sehr freizügigen Schnappschuss einen Eindruck davon verschaffen, wie sehr ihr Bauch in der Zwischenzeit schon gewachsen ist.

Cheyenne Ochsenknecht hat für ihr neuestes Babybauch-Foto ein ästhetisches aber auch gewagtes Motiv gewählt. © Screenshot/Instagram/cheyennesavannah (Bildmontage)

Und auch viele ihrer Fans flippten in der Kommentarspalte förmlich aus.

"Gott Du bist so unnormal schön 😍 dieses Foto ist ein Traum - so perfekt" oder "Wunderschönes Bild 😍 sehr ästhetisch!" und "So ein schönes und sinnliches Foto!", jubelte Cheyennes Community. "Wie schön willst Du sein?", fragte eine Followerin die Promi-Dame.

Allerdings fand ein User "das Foto etwas unheimlich" und eine andere Nutzerin fühlte sich bei dem ausgewählten Rahmen an etwas ganz anderes erinnert: "Dexter Vibes aber mega nice!🔥", ließ sie wissen.

In der Tat erinnert das Motiv ein wenig an ein Poster für die Hit-Serie "Dexter" in der Schauspieler Michael C. Hall (52) von 2006 bis 2013 als Serienkiller Jagd auf Mörder machte und seine Opfer vornehmlich in Plastikfolie einwickelte.

Diese Assoziation war von Cheyenne Ochsenknecht sicherlich nicht beabsichtigt, denn einen fiktiven Serienmörder bringt man ja wohl als Letztes mit einer anstehenden Geburt in Verbindung.