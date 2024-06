Cheyenne Ochsenknechts Schokoladenseite gefällt nicht jedem: Booty-Bild sorgt für Empörung

"Die Menschheit ist immer noch so neidisch und ungut!! Wahnsinn ...", empörte sich die zweifache Mama. Anscheinend kam ihr Booty-Post nicht bei allen Usern gut an.

"Lieb ich!!! Nur weil man selten zeigt, was man hat, heißt es direkt BBL smh (Anm. d. Red.: shaking my head, zu Deutsch: Ich schüttle meinen Kopf)", schrieb die Landwirtin aus Dobl (Österreich) zu ihrem Foto in ihrer Story auf Instagram und fügte weinende Smileys an.

Dabei sticht ein Detail besonders ins Auge: Cheyennes Hintern, den sie an sich besonders mag, kommt in der eng anliegenden, schwarzen Leggins besonders zur Geltung.

In ihrem jüngsten Post veröffentlichte das Model ein Foto von sich, auf dem sie in einem blühenden Garten seitlich im Ganzkörper-Profil zu sehen ist.

Doch die Tochter von Natascha Ochsenknecht (59) zeigte, was sie von den Hatern hält und teilte in ihrer Instagram-Story im Anschluss an das Booty-Foto aus dem Garten ein sexy Bikini-Bild aus dem Jahr 2018. Auf dem Foto steht die Schönheit in einem Hauch von Nichts auf einer Treppe und setzt ihren trainierten Po selbstbewusst in Szene.