Cheyenne Ochsenknechts Töchterchen in Klinik: "War eine harte Woche"

Berlin/Graz - Hinter Cheyenne Ochsenknecht (23) liegen turbulente Tage: Töchterchen Mavie (3) musste ins Krankenhaus! Was war da los?

Zum Leidwesen der Neu-Landwirtin war Ehemann Nino Sifkovits (29) in den vergangenen Tagen auch noch auf Deutschland-Besuch, wo er mit Cheyennes Mama Natascha Ochsenknecht (59) an Projekten arbeitete.

Bei der dreijährigen Mavie war der Spuk glücklicherweise nach zwei Tagen Klinik-Aufenthalt größtenteils überstanden. "Das haben wir jetzt mit Antibiotika gut in den Griff bekommen", berichtete Mama Cheyenne.

Den Grund für die unfreiwillige Social-Media-Pause liefert Cheyenne gleich mit. "Wir hatten einen kleinen Krankenhaus-Zwischenfall mit Mavie. Zwei Tage lang, um genau zu sein", so die Influencerin.

Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits (29) sind seit 2022 verheiratet. © Clara Margais/dpa

So musste die 23-Jährige nicht nur das Alltagsgeschäft auf dem Chianinahof in Dobl bei Graz am Laufen halten, sondern mutierte nebenbei auch noch zur alleinerziehenden Mutter für Mavie und Nesthäkchen Matteo (1).

"War auf jeden Fall eine harte Woche. Das war echt anstrengend", lautete das verständliche Fazit von Cheyenne Ochsenknecht.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich die kleine Mavie schnell erholt und bald wieder ein bisschen Ruhe einkehrt auf Cheyennes österreichischem Bauernhof-Idyll - dann hoffentlich auch wieder mit der Unterstützung von Papa Nino.