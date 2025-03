Nach jahrelanger Funkstille: Jimi Blue versöhnt sich mit seiner Familie!

Im Herbst 2024 kam es zu einem klärenden Gespräch zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (33, 3.v.l.) und seiner Mutter Natascha (60, 2.v.l.). © Clara Margais/dpa

Diese Nachricht sorgte für Aufsehen bei vielen Fans der Familie Ochsenknecht: Jimi Blue wird ab dem 25. März bei der Sky-Serie "Diese Ochsenknechts" zu sehen sein.

Wie es dazu kam, verriet der 33-Jährige im Interview mit BILD. So offenbarte er, dass es im Herbst 2024 zu einem klärenden Gespräch zwischen ihm und seiner Mutter Natascha kam. Einige Wochen später starteten die Dreharbeiten.

Aber was führte eigentlich zu dem Bruch? "Wir haben irgendwann aufgehört, uns zuzuhören. Wenn man sich nicht mehr regelmäßig sieht und spricht, verfestigt sich ein wütender Gedanke irgendwann so krass, dass man den Knoten nicht mehr lösen kann", so Jimi Blue.

Bei dem ersten Aufeinandertreffen entgegnete Natascha ihm als erstes: "Schön, dass wir uns mal wiedersehen". Daraufhin hätten die beiden alles auf den Tisch gebracht, worüber sie gestritten haben.

Mittlerweile seien beide auf einem guten Weg. "Wir tasten uns langsam wieder aneinander heran. Es ist aber nicht alles von einem auf den anderen Tag vergessen", erklärte der ehemalige "Die Wilden Kerle"-Star.