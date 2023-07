Natascha Ochsenknecht teilt süßes Babyfoto von Tochter Cheyenne

Natascha Ochsenknecht (58) mit Sohn Wilson González (33) und Tochter Cheyenne (23). © Instagram/Screenshot/nataschaochsenknecht

Am heutigen Donnerstag feiert Cheyenne Ochsenknecht ihren 23. Geburtstag. Passend dazu bekam die zweifache Mutter von Mama Natascha einen süßen Gruß.

Das ehemalige Model gratulierte ihrer Tochter mit einem Bild aus frühen Kindheitstagen. Dazu schrieb die dreifache Mutter: "Ich wünsche dir nur das allerbeste und das du so bleibst, wie du bist (ok fast). Was du in deinem Alter alles gebacken bekommst, da können sich einige Lästerschwestern eine Scheibe von abschneiden."

Doch damit nicht genug, auch die Rolle als junge Mutter sei Cheyenne wie auf den Leib geschneidert. "Du bist eine großartige Mama und ich bin total stolz auf dich", sagte Natascha.

Das Geburtstagskind selbst reagierte mit einem Kommentar: Drei rosafarbene Herzen postete die 23-Jährige.

Cheyenne urlaubt derzeit auf Ibiza. Gemeinsam mit Ehemann Nino Sifkovits (27) lässt sie auf der Insel die Seele baumeln.