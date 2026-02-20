Urlaub in Gefahr? Cheyenne Ochsenknecht darf nicht abfliegen
Berlin/München - Ein sonniger Urlaub in Kapstadt sollte für unvergessliche Erlebnisse sorgen, doch der Beginn lief für Familie Ochsenknecht alles andere als glatt. Besonders bei Cheyenne (25) saß der Schock tief.
Natascha (61), Jimi Blue (34) und Oma Bärbel (84) flogen am Donnerstag von Berlin nach München, um von dort nach Südafrika zu reisen. Cheyenne, ihr Ehemann Nino (30) und die beiden Kinder sollten aus Graz in die bayerische Stadt kommen.
Doch kaum am Flughafen München eingetroffen, äußert Natascha in ihrer Instagram-Story Bedenken: "Wir wissen gar nicht, ob sie den Flieger schaffen (…) Es ist ein Drama."
Grund dafür sei ein Schneesturm, der über München hinwegfegt. Nach fünfstündiger Verspätung erreicht die vierköpfige Familie endlich den Flughafen – doch nun wartet ein neues Problem: Die Türen am Gate sind bereits geschlossen, und am Flughafen gibt es niemanden, der sie wieder öffnen könnte.
Natascha, Jimi Blue und Bärbel sitzen schon im Flieger und sind startklar. "Hier an Bord bemühen sich alle (...). Doch die werden die Maschine nicht kriegen. Wo ist denn das Problem, die hier rüber zu bringen?!", regt sich Mama Natascha auf.
Cheyennes Koffer sorgen ebenfalls für Ärger
Cheyenne bleibt mit ihrer Familie erst mal in München zurück. "Wir haben das Flugzeug wegrollen sehen (...) Wir haben alle geweint", so die 25-Jährige.
Doch damit nicht genug: Drei von insgesamt acht Koffern seien unauffindbar. "Keine Airline weiß, wo die Koffer sind", erzählt sie ihren rund 647.000 Followern.
Ein kleiner Trost bleibt: Sie haben es in die Business-Lounge des Flughafens geschafft und sollen von dort aus einen Flug nach London und weiter nach Kapstadt antreten. Jetzt hofft sie nur noch, dass die Koffer bis dahin wiedergefunden werden.
"Wenn wir in dem Flieger von London nach Kapstadt sitzen, springe ich im Dreieck", gesteht die zweifache Mama.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa