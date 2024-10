Chris Broy wieder vergeben! Diese Blondine ist die Nachfolgerin von Eva Benetatou

Über Instagram verkündete der Womanizer vor den Augen seiner 130.000 Fans nun seine neue Liebe. "From friends to lovers" (dt: Von Freunden zu Liebenden), schreibt Chris zur Bekanntgabe seiner frischen Beziehung.

Vor vier Jahren nahm Chris noch mit Ex-Freundin Eva im "Sommerhaus der Stars" teil. © TVNow

Seine immer mal wieder stichelnde Ex hat sich bislang noch nicht zu den Liebes-News ihres Verflossenen geäußert.

Zuletzt hatte Dubai-Auswanderin vor Monaten heftigen Zoff vom Zaun gebrochen. Auslöser für ihr hochkochendes Temperament war demnach das Verhalten ihres Ex-Freundes bei "The 50".

Ebenfalls Streitthema war offenbar die Auswanderung in die Wüste. Denn: Chris wollte trotz Trennung mit auswandern - wegen Sohn George! "Er hat aber nicht mehr daran geglaubt und gesagt 'Ja ja, du laberst nur'", erinnert sie sich.

Alles scheinbar Schnee von gestern. Inzwischen ist der Ex-Teilnehmer von "Are You The One" bis über beide Ohren in Bella verliebt. Seinen eigenen Nachwuchs zu besuchen dürfte auf Dauer allerdings schwer sein.

Bis Mitte November ist Ex-Freundin Eva wegen ihrer Teilnahme bei "Fame Fighting" aber noch in Deutschland. Davon könnten auch Chris und George nun profitieren.