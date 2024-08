Nach Auswanderung von Eva Benetatou: Sieht Ex-Freund Chris Broy seinen Sohn nie wieder?

Der Sonnyboy und Frauenschwarm Chris Broy ist seit 2022 Papa. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Chris Broy

Erst in der Vorwoche hatte die gebürtige Griechin verraten, künftig in der Wüste Dubais glücklich werden zu wollen.

Gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohnemann George packte sie beinahe über Nacht die Koffer, brach alle Zelte in Deutschland ab und will nun in der Wüste wieder durchstarten.

Und Ex-Freund Chris? Der brach am späten Donnerstagabend sein Schweigen. "Ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, dass es mir nicht gerade einfach fällt, dass die Situation so ist."

Gerade deshalb bittet der "Are You The One"-Teilnehmer seine Community um Geduld. "Ich möchte euch aber auch bitten mir die Zeit zu geben, um das alles zu verarbeiten."

Heißt im Klartext: Seine Fans sollen künftig keine Fragen mehr zu Ex Eva und Söhnchen George stellen.