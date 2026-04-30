Bittere Abrechnung mit Frank Schöbel: Chris Doerk spricht über alte Wunden

Kleinmachnow - Mit 84 Jahren ist sie wieder da - und wie! DDR-Kultstar Chris Doerk feiert ihr Comeback mit neuer Musik. Doch während sie auf der Bühne lächelt, spricht sie privat so offen wie nie über alte Wunden.

Chris Doerk (84) kehrt mit neuer Musik zurück. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

14 Jahre nach ihrem letzten Album veröffentlicht die Schlagersängerin ihre neue Platte "Schenk jedem Tag ein Lachen".

Der Titel ist Programm: "Jede Situation enthält Komik, man muss nur danach suchen. Ich werde immer fündig!", sagt Doerk im Interview mit der "SuperIllu".

Doch nicht nur die Musik sorgt für Schlagzeilen. Auch ihre Vergangenheit holt sie wieder ein, vor allem die Ehe mit Frank Schöbel (83).

Ende der 60er galten beide als Traumpaar der DDR, feierten große Erfolge und standen gemeinsam für den Kultfilm "Heißer Sommer" vor der Kamera. 1974 folgte die Trennung und bis heute keine Versöhnung.

Besonders ein Satz sitzt: "Natürlich könnte ich sagen, dass ich ihm meinen wundervollen Sohn Alex verdanke. Gewissermaßen stimmt das auch. Aber den hätte ich am liebsten mit meinem Klaus bekommen", so Doerk.